Et si Oppagne – Freylange devait être rejoué ?

Le futur coach d’Orgeo s’en défend cependant. "On me parle d’un manque de respect envers Oppagne, dit-il, mais vous croyez qu’on s’est tapé autant de kilomètres pour ne pas jouer. Je n’y peux rien si des joueurs me disent avant le match que ça n’ira pas, qu’ils ressentent des douleurs. Depuis des semaines, je dois râcler les fonds de tiroir pour aligner onze joueurs ; c’est ça la réalité de Freylange."

Soit. Chacun en pensera ce qu’il veut. Toujours est-il que c’est dans l’indifférence générale qu’a démarré la rencontre. À huit, Freylange s’est évidemment contenté de défendre, ne pouvant s’appuyer sur aucun attaquant. Onze minutes, c’est le temps qu’a tenu l’arrière-garde visiteuse avant d’encaisser son premier but. Le second tombant moins de dix minutes après. Le score aurait pu être bien plus lourd si les Coalisés avaient montré un peu plus de détermination et si le jeune Luka Lapraille n’avait multiplié les sauvetages. Mais peut-on en vouloir aux hommes de Valère Lamy d’avoir manqué de conviction dans ces circonstances ?

Erreur d’arbitrage ?

Le match s’est ainsi traîné jusqu’à la 40e minute. À l’approche de la pause, Duracak est alors sorti sur blessure et l’arbitre Frédéric Lejeune a décidé de stopper définitivement la partie alors que Freylange évoluait à sept. Or, le règlement stipule qu’un match doit être arrêté quand l’une des deux équipes est réduite à six. "C’est exact, reconnaît Frédéric Lejeune. Mais j’ai stoppé la partie quand N’Diaye m’a dit qu’il était blessé aussi et qu’il m’a demandé d’y mettre un terme."

Le hic, c’est que N’Diaye était encore à ce moment sur la pelouse. De plus, l’attaquant français dément catégoriquement avoir indiqué à l’arbitre qu’il était blessé lui aussi.

Le plus navrant donc, c’est que cette parodie de match pourrait être à rejouer si le Comité provincial juge qu’il y a bien eu une erreur d’arbitrage. Pas sûr que cela plairait aux Gaulois contraints de gaspiller de l’énergie dans une course au titre qui risque d’être passionnante jusque dans les utimes instants de la saison. Pas sûr que ça plaise non plus aux Freylangeois qui seraient contraints de reprogrammer un long déplacement en semaine et dans un calendrier de fin de saison bien chargé.

Cela étant, cette mascarade n’était pas du tout du goût des Oppagnois et de leurs supporteurs, même s’ils réalisent une belle opération ce week-end. On se demande aussi ce que vont en penser les Sartois et les Longolards, les autres candidats au titre…

OPPAGNE: Mazzara ; R. Bonjean, Jé. Jadot, Wansart ; Dropsy (22’, Paquet), Polis, M. Bonjean, Cornélis, Guillaume ; Jo. Jadot (13’, Vassart), Borrey.

FREYLANGE: Lapraille ; Gengler, R. Dechamps, Duracak, Zervakis ; J. Jacquet, Paquet, N’Diaye.

Arbitre: F. Lejeune.

Assistance: 100.

Buts: Dropsy (11’ et 20’, 2-0).