Les Verts dominent le premier acte et marquent par Romani et Kadiluako (0-2). Après le café, les Bleus remontent avec de meilleures intentions et réduisent méritoirement la marque via Kayembe (1-2, 53’). Les Verts se procurent également plusieurs occasions mais pèchent à la finition. Les montées des jeunes Gulin, Graff et Willaime ramènent la sérénité dans le camp visité. Graff sert Willaime (1-3, 85’) avant de marquer lui-même cinq minutes plus tard.

Autelbas 2 – Messancy B 1

Thierry Claude, le mentor des Verts, regrettait la nervosité d’un match "pourri, électrique. Devant une belle assistance, l’arbitre qui a bien dirigé la rencontre a même dû l’arrêter durant dix minutes pour calmer les esprits. Messancy était extrêmement nerveux." Dès la 4’, Muric lance les hostilités (1-0). Dix minutes avant le repos, Tibesar égalise (1-1). Un coup franc lèche le montant du but de Mies. En 2e mi-temps, le jeu se cantonne en milieu de terrain avec un nombre incalculable de fautes. Il faut une splendide frappe de Lequeux pour remettre les Barnichois devant à 20 minutes du terme (2-1). Messancy pense égaliser, mais le but est annulé pour hors-jeu. Merouane Mezouari, le coach visiteur, est exclu pour rouspétances. Mies sort le grand jeu pour sauver les trois points. À dix minutes de la fin, Closter hérite d’un second bristol. Les Barnichois reviennent à un point de la 2e place occupée par les Messancéens.

Waltzing 1 – Rachecourt 5

"On n’a pas existé en 1re mi-temps. On s’est ressaisi ensuite. Waltzing a une jeune équipe qui joue proprement. Et l’arbitre a été très bon", souligne Kévin Lefèvre, le T1 rachecourtois. China et Criqueliere marquent dans les cinq premières minutes, Clabout, Criqueliere encore et Adant salent l’additionHenrot sauve l’honneur sur penalty.

Rachecourt 2 – Athus 6

Kévin Lefèvre, le coach rachecourtois, regrettait l’absence d’arbitre: "un joueur d’Athus a arbitré la première mi-temps et un des miens la deuxième. Il s’est disputé avec un équipier et celui-ci a dû sortir cinq minutes. C’était en milieu de première mi-temps. S’il avait été normalement exclu, on aurait pu en profiter. Mais Athus joue bien, on voit la griffe de Raphael Muller." Athus a vite pris deux buts d’avance et menait 2-4 au repos (buts de Gilmer et Correia côté local, de Da Silva, Afif, Giannini et Ben Rhafir en face). Afif et Ferreira salent l’addition au second acte.

Ethe B 2 – Toernich 4

"Au 1er acte, on n’était pas dedans voire carrément mauvais. Après le repos, on est bien revenu. Toernich a eu de la chance au bon moment. Sans doute celle du champion", commente Philippe Gomrée, le coach des Cassidjes. Si Collin touche la latte après 5 minutes, il n’y en a plus que pour les Rouges ensuite. A. Muller et Goedert trouvent le chemin des filets (0-2) tandis que le portier local limite les dégâts. Les visités se réveillent après le repos. Tinant place un coup de casque et Lescrainier égalise sur coup franc (2-2). Les Verts ont l’occasion de prendre l’avance, en vain. Un splendide coup franc de Martin file en pleine lucarne (2-3). Puis ce dernier s’offre un doublé en contre. Il ne faut plus qu’un point aux Arlonais pour décrocher le premier sacre de leur histoire.

Aubange B 4 – Signeulx 1

Depiesse rate la première occasion visiteuse puis Goossens profite d’une relance suicidaire de la défense des Canaris (1-0, 9’). Lancé en profondeur, Marion double la mise (2-0, 24'). A. Desjardin traverse tout le terrain et glisse à Pagani qui place dans les mains du gardien. Ce dernier est sauvé par sa latte sur un nouvel essai de Pagani. Quatre minutes après la reprise, Jacotot ponctue un bel effort personnel (3-0). Kolp profite d’une relance ratée de Lucas (4-0, 55'). Pagani sauve l’honneur des Canaris sur un service de Bodlet (4-1).