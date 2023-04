3C | Carlsbourg bat Libramont B et a quelques orteils en P2

Ce lundi, les spectateurs ont pu assister à une opposition de style. Avec une équipe de Carlsbourg extrêmement bien en place tactiquement et d’une solidité défensive à donner quelques complexes à des écuries du niveau supérieur et une équipe de Libramont qui a eu la possession pendant les nonante minutes, mais qui n’a jamais véritablement pu amener le danger dans le grand rectangle du très rassurant Bays. Articulée autour d’un Lucas Rézette doté d’une sérénité à la Maldini de la grande époque, la défense carlsbourgeoise n’a jamais donné des signes de fragilité ce lundi. À tel point que le match aurait encore pu durer deux heures que Libramont B n’aurait sans doute jamais trouvé la faille.

La faille, Carlsbourg a su la trouver en exploitant les phases arrêtées. Un penalty considéré comme généreux par les Libramontois, transformé par Rézette et un corner repris par Dion ont permis aux gars de la Mohy de gérer tranquillement la seconde période. Avec un jeu direct, les Carlsbourgeois n’ont sans doute jamais eu le ballon dans les pieds pendant plus de vingt secondes d’affilée, mais à quoi bon faire le jeu quand tu es dans un fauteuil ?

Kevin Touillaux aura eu beau répéter à ses gamins d’écarter un maximum le jeu, les Libramontois, qui réclamaient un penalty sur Raty à 1-0, n’auront jamais su trouver la solution. L’excellent Gillet, qui n’a rien à faire en P3, aura bien multiplié les ballons dans le dos de la défense, mais sans jamais parvenir à faire douter un Bays qui n’aura eu qu’un arrêt à effectuer, à quinze minutes de la fin, sur un coup franc de Thilmant. "Le bloc de Carlsbourg était trop bas et nous n’arrivions pas à le contourner, dit Corentin Gillet. Et nos longs ballons étaient imprécis. Il a manqué de l’envie, nous n’avons pas montré le visage d’une équipe qui jouait la montée."

Les Mauves boiront même le calice jusqu’à la lie en perdant leur gardien, Lempereur, exclu un peu sévèrement.

En attendant, Carlsbourg fait le trou et revient à six points de Tellin. Une avance qui pourrait même fondre à trois points si les hommes de François Dambly venaient à gagner leur match de retard. Et comme le deuxième de série C fait actuellement partie des meilleures deuxièmes de P3, Carlsbourg est bien parti pour remonter en P2. "La solidarité paye, savoure François Dambly. Les gars bossent, sont tous présents aux entraînements et cela paye. Je pense que la deuxième place, c’est bon. Mais être premier, c’est mieux que deuxième. Nous pouvons regarder devant. Nous aimerons bien monter en P2, mais rien n’est encore fait. Ce n’est pas certain que le deuxième de la série fera partie des meilleurs. Mais nous nous donnerons à fond pour y arriver."

Carlsbourg: Bays 7, Comblin 7, Lu. Rézette 8, Ansiaux 6 (52’, Modave 6), Arnould 6 (50’, Roiseux 6), Dion 6, Foulon 7, Dion 7 (59’, Lo. Rézette), Pochet 6, Culot 6, Rongvaux 6 (67’, Lemaire).

Libramont B: Lempereur 6, Sousa Malheiro 6, Lutz 7, Gillet 7, Absil 6 (46’, Okito Lokolo 5), Thilmant 6, André (67’, Valentin), Regaert 5, Mezouari 6, Oury 5 (687’, Martin), Raty 6 (45’, Roosens 5).

Arbitre: Éric Lemaire

Buts: Lu. Rézette (20’, 1-0), Dion (45’, 2-0).

Cartes jaunes: Comblin, Gillet, Mezouari, Raty, Martin, Roosens.

Carte rouge: Lempereur (85’)

Assistance: 100

20’, l’arbitre signale une poussée de Mezouari. Malgré le plongeon de Lempereur, Rézette transforme le penalty (1-0).

45’, sur corner, Dion arme une tête croisée (2-0).

85’, Lempereur veut dribbler Lemaire, mais se loupe. Le gardien pousse l’attaquant.