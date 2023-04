Remy 6,5 Solide dans les duels, parfois imprécis dans ses relances à distance.

Droehnle 6,5 Une petite hésitation sur un ballon en profondeur en 1re période, qu’il a cependant réparée. Un match avec beaucoup de métier par ailleurs.

Vinck 7 Le grand malchanceux du jour. Il ne pouvait éviter cet auto-goal vu la vitesse avec laquelle le ballon a rebondi sur sa jambe. Pour le reste, il s’est montré particulièrement déterminé dans les duels et dans le jeu aérien.

Bourdin 5,5 Il a toléré quelques incursions sur son côté. De plus, en bonne position pour ouvrir le score peu avant le repos, il a écrasé sa frappe.

Masangu 6 En première période, il était l’un des rares Virtonais à poser le jeu. On l’a moins vu après le repos, mais sur ce match, il offre quand même deux jolis ballons de but, gaspillés par Bourdin puis Mboyo.

Doué 4,5 Trop discret. Et il a manqué de répondant dans les duels au milieu de terrain.

Kagé 4Dans un rôle excentré, sur la droite de l’entrejeu, il a manqué de coffre pour s’opposer aux montées de De Grand et il a eu trop peu d’impact sur le jeu. Remplacé au repos.

Mabella 4 Il n’a quasiment créé aucun danger, si ce n’est sur un tir qui a obligé le gardien à se coucher.

Aguemon 5 De l’activité certes, mais aucune action véritablement tranchante.

Mboyo 4,5 Certes disponible et présent dans la surface, mais on l’a déjà vu plus souverain dans le jeu aérien. Et, surtout, il manque deux belles possibilités.

Anne 5,5 Sa rentrée a amené un peu plus de percussion au jeu virtonais. Il a provoqué quelques fautes aussi, mais n’est pas parvenu à se mettre en situation dangereuse.

Abdallah 6,5 Il a remplacé Aguemon peu après l’heure et s’est d’emblée distingué par quelques actions incisives sur le côté droit.

Dudouit 6 Il a mieux occupé les espaces dans l’entrejeu que Doué et il a distillé un bon centre qu’Abdallah n’a pas été loin d’exploiter.