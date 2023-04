La tranche pour Habay, mauvaise affaire pour Aubange et Martelange

Tous les prétendants pour le titre et le tour final se sont imposés, à l’exception d’Aubange qui n’a plus son sort entre ses mains. Nothomb garde sa place de leader après une victoire dans la douleur chez la lanterne rouge. Habay-la-Vieille s’est imposé sans bavure contre Chatillon, décrochaint ainsi la deuxième tranche et sa qualification pour le tour final. Dans le bas du tableau, Saint-Léger semble s’être mis définitivement à l’abri en battant Martelange. Les Ardoisiers, qui recevront ce lundi Arlon B, voient la P3 se rapprocher à grands pas.

Division 2B

Florenville in extremis

Florenville a peut-être la chance du champion. Sauvé trois fois par ses bois et mené 3-1 au repos à Sainte-Ode, le groupe de Morgan Matz a arraché les trois points grâce à deux buts dans les arrêts de jeu signés Blandin et Leclerc. Le RAF prendra donc seul la tête ce lundi s’il s’impose à Rossignol. Libin, l’autre candidat aux lauriers, s’est imposé plus nettement (4-1 contre Corbion), mais son succès n’a pas été évident pour autant. Il a fallu un doublé de Rodrigues dans le final pour rassurer les siens.

Ochamps, notamment grâce à un doublé de Doyen, s’est imposé dans le difficile déplacement à Bercheux (1-3) et s’isole ainsi à la troisième place dès lors que Neuvillers s’est fait surprendre par Orgeo qui ne déplaçait pourtant que 13 éléments dont Jean-François Rossignol entre les perches (1-2). C’est une superbe frappe des 30 m de Déom qui a donné la victoire aux visiteurs.

Pour le reste, un but de Marchal dans les derniers instants a permis à Saint-Hubert de vaincre Paliseul (1-2), Grandvoir a, sans surprise, renoué avec la victoire lors de son déplacement à Les Bulles (1-5) et dans le bas de tableau, Rossignol, tenu en échec à Wellin, a manqué l’occasion de revenir à trois longueurs de Paliseul, son adversaire de dimanche prochain.

Division 2C

Harre-Manhay sacré dimanche ?

Harre-Manhay, le leader, a cartonné face à Mageret (5-0), mais a tout de même dû attendre le second acte pour corser l’addition puisqu’il ne menait que 1-0 au repos. Harre garde ainsi 7 points d’avance sur Érezée, difficile vainqueur à Aye grâce à un but inscrit d’entrée de jeu par Delvaux (0-1), et sera sacré dimanche s’il s’impose à… Érezée ou s’il prend un point tandis que Nassogne ne gagne pas contre Melreux-Hotton. Les Nassognards ont pris la mesure de Gouvy grâce à des buts de Gérard et W. Philippe dans la demi-heure initiale (2-0).

Halthier a atomisé un Tenneville mal en point (5-0) dans un match où Losciuto et Lejeune se sont tous deux offert un doublé. Marloie B, vainqueur par le plus petit écart à Roy (2-3), pourra garder un œil sur le podium s’il s’impose aussi ce lundi à Halthier.

Division 3A

Voie royale pour Toernich

Messancy B, dernier véritable adversaire de Toernich dans la course aux lauriers, a mordu la poussière devant Autelbas qui rapplique ainsi à un petit point des Zèbres (1-2). Le but décisif inscrit par Lequeux à 20 minutes du terme fait l’affaire de Toernich. En effet, le leader, s’il gagne ce lundi à Ethe, s’ouvrira une voie royale puisqu’il comptera alors 12 points d’avance. Il lui suffirait alors de prendre une unité dimanche prochain à Halanzy pour être sacré. Mais il lui faudra d’abord vaincre des Cassidjes qui l’attendent de pied ferme.

Pour le reste, Athus s’est imposé nettement à Rachecourt où l’effet du changement d’entraîneur semble déjà dissipé (2-6) et Sainte-Marie l’a emporté à Saint-Mard B (1-4), gardant ainsi une chance de finir à la 2e place. Les Saint-Mardois sont revenus à 1-2 avant l’heure de jeu, mais les réservistes Willaime et Graff ont rassuré les Verts tout en fin de partie.

Division 3B

Muno proche du top 5

Deux matches au menu seulement dans cette série et un seul qui s’est disputé puisque Habay-la-Vieille B ne s’est pas déplacé à Muno qui se replace à un point du top 5. Dans l’autre rencontre, sans réel enjeu, Marbehan a pris la mesure de Florenville B grâce à un but de Belanga et dépasse ainsi son adversaire du jour au classement.

Division 3C

Libramont B s’est fait peur

Face à la lanterne rouge, Bouillon B, les Libramontois ont souffert, mais préservent l’intérêt du choc de ce lundi à Carlsbourg (3-4). Les Libramontois menaient 1-4, mais des buts de Martin et Serson ont relancé le suspense en fin de partie. Les Carlsbourgeois, eux, ont émergé à Saint-Pierre grâce à un but tardif de Rongvaux (0-1) et prennent ainsi leur revanche sur la seule équipe qui les a battus à domicile.

Un seul but aussi à Warmifontaine – Neuvillers B (0-1), inscrit celui-là en tout début de partie par Gebka. Et deux partages blancs dans cette soirée, entre Ochamps B et Bertrix (où les gardiens se sont mis en évidence) de même qu’entre Orgeo B et Libin B où l’équipe locale a su garder sa cage inviolée six jours après sa déroute à Haut-Fays. Sainte-Marie, qui n’avait plus gagné depuis le 20 novembre, a renoué avec le succès en battant Namoussart (4-2), notamment grâce à un doublé de Tene Talla. Enfin, Bras s’est fait surprendre par un Petitvoir très réaliste (4-3) et s’éloigne du podium.

Notons que le match prévu ce lundi entre Petitvoir et Libin B a été déplacé au mardi 18 avril (20 h).

Division 3D

Borrey décisif

Il n’y avait qu’un match au menu dans cette série, programmé vendredi entre Harre-Manhay B et Oppagne B. Ce qui a permis à Antoine Borrey, joueur de l’équipe A suspendu pour abus de cartes jaunes (mais sa suspension ne débutait que ce samedi), de s’aligner et de se montrer décisif avec un doublé et un assist à son actif (1-4). Ces deux formations seront encore en lice ce lundi, dans les deux rencontres au programme: Nassogne B – Oppagne B et Harre-Manhay B – Champlon. Les Champlonnais auront ainsi l’occasion de prendre la 3e place à Bomal et même de revenir à un point de la 2e, détenue par Heyd.

Division 3E

Givry B prend une sérieuse option sur la 2e place

Large vainqueur à Bovigny (2-6), Vaux-sur-Sûre se rapproche un peu plus du titre. Le leader pourrait même sabrer le champagne dimanche prochain, à l’occasion de la visite de Compogne, si Givry B commet un faux-pas dans un de ses deux prochains matches. Les Canaris, toutefois, ne lâchent rien dans la perspective de la 2e place qui doit leur permettre de rejoindre la P2. Ce samedi, ils ont écarté Lierneux, un concurrent direct, grâce à des buts de Leduc et de l’inévitable Lukas Dufrasne (2-1). Et les joueurs de Jean-Louis Hanot étaient d’autant plus heureux que Compogne s’est fait surprendre à Halthier B après avoir pourtant rapidement mené au score (1-1). Ils ont ainsi fait un pas de géant vers la 2e place définitive.