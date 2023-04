Pas génial, mais suffisant pour Longlier face à Bastogne

On se dit que Longlier va dérouler. Les minutes qui suivent le premier but semblent aller dans ce sens avec un gros arrêt de Labranche sur une reprise de Lahrach. Mais au fil des minutes, Longlier baisse de niveau. L’écart entre les lignes se creuse et Bastogne en profite. Les Bastognards rentrent dans leur match et Brault doit se coucher sur des essais de Guillaume et Macoir. Avec un Camara très disponible, mais parfois en difficulté au moment d’effectuer son travail défensif, Bastogne fait jeu égal avec son adversaire. Tchinde croit égaliser, mais l’attaquant est signalé hors-jeu. Labranche, sur une jambe, sort des ballons de Perreaux et Lahrach, mais le portier ne peut rien sur la reprise d’Evrard. "À partir de la vingt-cinquième minute, jusqu’au 2-0, j’ai trouvé que nous faisions jeu égal avec Longlier, confiait Pol Leemans. Ce n’était pas un mauvais Bastogne. Nous avons eu des matches où nous étions beaucoup moins bons. Nous sommes rentrés dans le match quand Loïc Hatert est sorti. Il est difficile à contrer, c’est un numéro 10 mais qui va dans les espaces. Parfois, nous ne battons pas ou nous ne faisons pas les courses, mais ce samedi, je n’ai rien à reprocher aux joueurs. Rien ne nous sourit."

Les dix dernières minutes verront Longlier manquer le troisième but à plusieurs reprises, tandis que Jeffrey Brault, lui, enchaîne un septième match sans encaisser. Longlier réalise en tout cas la bonne opération pour le top 3 et remet un peu de pression sur Sart que les Longolards affronteront lors de la dernière journée de championnat. "La bonne opération ? Oui, mais à condition d’enchaîner dans les prochaines semaines, racontait Damien Tucci. Il faut valider ce résultat."

Pour Bastogne par contre, il faudra un petit miracle pour se sauver. Avec Houffaloise, Arlon et Ethe, le Léo n’a pas le calendrier le plus facile. Mais il faudra prendre neuf points pour espérer se sauver vu les résultats du week-end. "Je ne vais pas dire que c’est fini, mais il faut se mettre dans la tête que ce sera difficile. Surtout vu les résultats de ce samedi, soupirait Pol Leemans. Nous devons prendre les neuf points."

Longlier: Brault 6, Wallens 6 (60’, Evrard 7), Fourny 6, Cravatte 6, Roman 7, Bréjard 6, Bernard 5 (60’, Bihina 6), Hatert (27’, Perreaux 5), Debehogne 6, R. Toussaint 6 (74’, Henrotte), Lahrach 5.

Bastogne: Labranche 7, Gouard 6, Jacob 6, Gruslin 6, Belche 6, Muller 5, Barry 6, Camara 6 (86’, Lepinois), Guillaume 6, Tchinde 4 (60’, Hougardy 5), Macoir 7.

Arbitre: G. Dropsy

Buts: Bernard (9’, 1-0), Evrard (78’, 2-0).

Cartes jaunes: Evrard, Gruslin, Hougardy.

Assistance: 50

9’, le corner de Toussaint est repris par Bernard (1-0).

78’, après un corner pour Bastogne, Longlier récupère. Le contrôle orienté plus le coup de rein de Debehogne mettent Jacob dans le vent. L’ailier s’enfonce sur la gauche avant de centrer au second poteau vers Evrard qui reprend en demi-volée (2-0).