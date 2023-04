En première période surtout, Sart a manqué de rythme et de mouvement pour inquiéter des Rochois disposés en 5-3-2, avec un Nicolas Prévot placé en libero entre Romain Weyders et Renaud Van Geen. Le centre-avant des Vert et Blanc, Gauthier Boulangé, n’a en outre gagné aucun duel face au trio durant les 45 premières minutes.

Ajoutez à cela que les latéraux, Muller et Demeuse, contenaient parfaitement Murtezi et Memeti et vous comprendrez que la première mi-temps du leader fut très pauvre offensivement, malgré la volonté de combiner.

Sur sa seule possibilité, La Roche va faire sauter le verrou. Bodson n’est pas suffisamment attentif et laisse Philippe se glisser dans son dos. Le centre de ce dernier est propulsé par Jeton Mehmeti dans son propre but.

Pour vaincre ce leader en pleine bourre et remettre une pincée de suspense dans la course aux lauriers, il fallait un peu de chance aussi. Deux tentatives sauvées devant la ligne et une frappe de Boulangé sur la barre après un cafouillage auraient pu remettre Sart sur les bons rails avant de jouer le dernier quart d’heure à dix après l’exclusion d’Arnaud Burton pour un tackle trop appuyé.

Du roc, cette défense du ROC

Les hommes de Faymonville sont de surcroît tombés sur un jeune gardien, Martin Jeanmoye, 19 ans, qui, au prix de deux arrêts magnifiques sur autant de coups francs de Shenasi Memeti, a permis à La Roche de réaliser une très belle opération en vue du maintien au vu des résultats de ses principaux concurrents. "C’est mon premier match cette saison, contre le leader qui plus est, déclarait le héros du jour. J’ai joué huit ans à Ciney et je suis venu à La Roche il y a deux ans pour être second gardien mais je me dois d’être prêt quand il le faut. Arthur Catania a ressenti une gêne et j’ai été lancé dans le bain. J’étais très stressé, mes premières interventions n’étaient pas bonnes. Mais je réalise deux arrêts décisifs dans le final."

Il s’offre ainsi une clean-sheet qui confirme la solidité de cette défense new-look du ROC Rochois, laquelle n’a concédé que quatre buts à la faveur des cinq dernières rencontres.

LA ROCHE: Jeanmoye 8 ; Muller 7, Weyders 6, Prévot 7, R. Van Geen 7, Demeuse 7 ; M. Dubois 6 (68’, Englebert), C. Dubois 7, G. Van Geen 6 ; Remacle 6 (82’, Bouillon), Philippe 6 (73’, Gillet).

SART: Prince 6 ; Mehmeti 6, Skoba 5 (64’, Barbette), Tilkin 6, Bodson 5 (85’, Okoroafor) ; L. Burton 6, A. Burton 6, Beaujean 6 ; Memeti 7 ; Boulangé 5, Murtezi 5.

Arbitre: F. Lejeune.

Assistance: 80.

Cartes jaunes: G. Van Geen, Philippe, Demeuse, Bouillon, Van Massenhove (réserviste), Bodson, Skoba, Mehmeti, Beaujean.

Carte rouge: A. Burton (75’).

But: Mehmeti (25’, csc 1-0).

Note du match: 5.

25’, Philippe parvient à prendre le dessus sur Bodson côté droit ; son centre tendu est dévié dans ses propres filets par Mehmeti, pressé par Guillaume Van Geen (1-0).