La Roche freine Sart, la 2e tranche pour Ethe

Cette défaite du leader, c'est pain bénit pour Longlier et Oppagne, vainqueurs sans forcer de Bastogne et Chaumont, au contraire de Gouvy contraint à un nul blanc contre Messancy. Les Longolards et les Coalisés reviennent ainsi respectivement à six et cinq points des Sartois.

En revanche, Bastogne, auteur d'un 7/30, semble filer droit vers une relégation en fin de saison. D'autant que Freylange, que tout le monde condamnait aussi en début d'année 2023, ne lâche rien ces derniers matchs. Menés 0-2 à dix minutes de la fin, Eric Picard et ses hommes ont pu compter sur un doublé de Hentcho en fin de partie pour remonter un peu au classement et revenir à hauteur des Bastognards.

Une zone rouge dont ne s'éloigne pas encore complètement Vaux-Noville. Après six défaites de suite, les Novillois avaient besoin d'une victoire contre Assenois, lanterne rouge mais surprenant tombeur d'Ethe le dimanche passé, pour se donner un peu d'air et terminer la saison tranquille. Malheureusement, un partage freine, certes, la spirale négative mais n'est pas encore suffisant pour satisfaire les joueurs de Pascal Jacquemin.

Au vu des autres résultats, Ethe était assuré de la deuxième tranche sans devoir prendre de points dans le derby contre Arlon. Malgré tout, les Cassidjes ont assuré le spectacle avec, en prime, un doublé du capitaine Reichling sur coup franc. La seule note négative étant la carte rouge de Collin.

Les résultats

Longlier – Bastogne 2-0

Buts: Bernard (5', 1-0), Evrard (77', 2-0)

Freylange – Houffalize 2-2

Buts: Thonon (25', 0-1), Brichet (52', 0-2), Hentcho (79', 1-2; 89', 2-2)

Vaux-Noville – Assenois 1-1

Buts: Hubert (9', 1-0), Schmitt (11', 1-1)

Gouvy – Messancy 0-0

La Roche – Sart 1-0

But: Mehmeti (25', 1-0 csc)

CR: A. Burton (75')

Ethe – Arlon 3-1

But: Reichling (1', 1-0; 44', 3-1), Woillard (9', 1-1 csc), Joachim (27', 2-1)

CR: N. Collin (77')

Chaumont – Oppagne 1-4

But: Schinckus (7', 1-0), Bonjean (29', 1-1), Jo. Jadot (55', 1-2; 75', 1-3), Vassard (92', 1-4)