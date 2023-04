La fête du basket luxembourgeois, à Rulles, ce dimanche

Comme l’année dernière, on attend beaucoup de monde dans la salle rullote. La journée débutera avec le match des rookies, vingt-deux jeunes qui se sont mis en évidence durant toute la saison. Les coaches Antoine Noël et Emeric Heneffe composeront les deux équipes sur place, dimanche.

Rappelons que tous les joueurs et joueuses ont été sélectionnés par les coaches de la province, de la P1 à la nationale.

En dames, on note les absences des Chestrolaises Laura Henket et Manon Guiot, blessées et remplacées par Juliette Léonard et Lola Simonet. En messieurs, Maxence Henriot prend la place du Borquin Rodolphe Legros, blessé lui aussi. On se réjouit de voir les duels entre Sturam et Geubel, Deneve et Bizimana. Et bien d’autres.

Sturam vise, en outre, la passe de deux au concours de tirs à trois points. Aux dunks, Lamy remettra aussi son titre en jeu, s’il est bien remis de sa blessure au dos du week-end dernier. Les Chestrolais et Mouaffo sont prêts à le détrôner.