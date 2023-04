Étalle sauvé, Tintigny un peu plus proche du sacre

Seul bémol dans les rangs stabulois, Dorian Arnould est désormais dépassé au classement des buteurs par le Gedinnois Jonathan Fondaire. Il lui reste cependant quatre rencontres pour infléchir la tendance (pour deux seulement à Fondaire).

Plus haut dans le classement, Tintigny a fait un nouveau pas de géant vers le sacre. Le BAT 81 s’est imposé 4-6 à Anhée et si Dison conserve le leadership après son succès à Stavelot (2-7), les Verviétois n’ont plus qu’une rencontre à disputer alors qu’il en reste deux aux Gaumais. Ceux-ci pourraient déjà être sacrés vendredi prochain s’ils prennent la mesure d’Aubel, 9e du classement, et si Dison (qui disputera sa dernière rencontre) ne l’emporte pas dans un difficile derby chez les Ottomans Verviers (5e). Si le verdict ne tombe pas dans quelques jours, il faudra attendre le 28 avril et la venue de Stavelot (11e) à Tintigny pour être fixé.

On notera aussi que Sainte-Ode, déjà assuré de son maintien, est allé chercher un bon point au MFC Sougné (5-5).

Un échelon plus haut, le Boca Juniors Libramont ne sort décidément pas la tête de l’eau. Les Ardennais ont subi une nouvelle défaite (1-5 devant Shaab Ramillie) qui les envoie à la 7e place du général.