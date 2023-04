Ce samedi à Ypres, c’est tout ou rien pour le BCCA Neufchâteau

Les Chestrolais ont tout de même quelque chose à perdre. Car aucun ne souhaite se retrouver en vacances basket dès ce samedi. "Bien sûr. Tout le monde a la même envie: prolonger la saison, et la carrière à Neufchâteau d’Alexis (Pierre) et de Simon (Hissette). Et si on gagne, on jouera un match de play-off à domicile. Tout cela, c’est motivant."

Au premier tour, Neufchâteau a été battu 80-71 à Ypres. C’était le premier match du championnat. Au retour, en novembre, le BCCA s’était imposé 83-67. "On sait qu’on va devoir sortir un match 5 étoiles, poursuit Marc Hawley. Surtout défensivement et au rebond. Parce qu’ils sont vraiment plus costauds que nous à l’intérieur. Il va falloir bien se placer et ne pas avoir peur du contact et du physique. On a déjà gagné contre eux, on sait ce qu’il faut faire. On doit jouer vite en contre-attaque, pour contrer leur avantage à la taille par notre avantage en vitesse. Et il faudra mettre nos shoots."