Avec Bizimana et Denève efficaces dans la raquette, les Chestrolais font la course en tête jusqu’à 24-33 avant que Mestdagh et Shevckuh ramènent Ypres qui domine en pénétration alors que le BCCA cafouille: 40-40 au repos.

Ypres poursuit sur sa lancée à la reprise (46-40), mais Pierre et Demoulin réagissent. Sturam et Geubel ajustent à distance et Neufchâteau reprend les commandes malgré un faible pourcentage à trois points: 55-58.

Après un chassé-croisé, tout se joue dans les dernières secondes. Demoulin, seul, manque à trois points, avant de manquer encore son shoot sur la dernière possession: 77-76.