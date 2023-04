Rulles 60 – Namur 55

Même sauvées, les Rullotes comptent bien terminer en beauté. "Une victoire méritée, commente Mathieu Fivet. Mais cela a été serré. Namur avait quelques filles qui vont de temps en temps avec le noyau de D1, mais je suis content car nous continuons à bien jouer." Grâce notamment à une bonne Jacob, dix points dans le premier quart-temps, Rulles fait la course en tête (23-15 – avant de coincer: 30-35 au repos. "Nous livrons un mauvais deuxième quart-temps offensif en jouant très mal en attaque", poursuit Mathieu Fivet. Petit à petit, Rulles revient (39-41), mais reste derrière à la demi-heure (41-44). Les deux équipes ne se lâchent pas (49-49, 51-52) avant que des bombes de Donnez et Fivet ne mettent Rulles aux commandes: 57-55. Il reste cinquante-huit secondes à jouer quand Dumay ajuste à distance (60-55). Rulles gère bien les derniers instants et décroche donc un troisième succès de rang.

Régionale II

Arlon 65 – Libramont 50

Arlon a pris sa revanche de l’aller et a réalisé un pas quasiment définitif vers le maintien tout en devant encore jouer des concurrents directs. "Notre défense a fait la différence, savoure Serge François. Kiara Henrion et Auriane Chartry ont bien défendu contre les grands gabarits de Libramont. Mais c’est toute l’équipe qui a sorti un bon match. J’avais dit aux filles qu’il fallait limiter Libramont à cinquante points, le contrat a été rempli et je pense qu’il n’y a pas eu photo sur ce match."

Arlon démarre très bien la rencontre grâce à Henrion et Lemaire (5-0). L’écart se creuse (9-2), mais Libramont, via Jourdan, s’accroche: 14-8. Les Libramontoises sont mieux dans la partie dans le second quart-temps. Frauenkron relance la machine en s’imposant au rebond avant que Bouillon n’égalise (19-19). Libramont passe même devant (19-23), mais Arlon revient avant que Jourdan ne plante le dernier panier de la mi-temps: 29-30.

Arlon reprend en force. François plante une bombe, Lemaire met deux points avant d’ajuster à distance ; 37-30. Un écart que Libramont ne parviendra plus jamais à résorber. Avec une Mahé Lemaire excellente, les Arlonaises gèrent leur avance et s’imposent finalement 65-50. "Nous avons bien su faire tourner le ballon en attendant les dernières secondes pour shooter, note Serge François. C’est là qu’on voit une vraie évolution depuis quelques mois."