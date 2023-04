Marbehan sort vainqueur par le plus petit des scores de ce match de fin de saison sans réel enjeu. Malgré une première mi-temps assez équilibrée et dans laquelle les locaux ont possession du ballon, le score reste vierge à la pause. Le deuxième acte démarre comme le premier mais Florenville manque à plusieurs reprises de précision devant le cadre. Le sort de la rencontre se décide finalement sur un contre rondement mené depuis une relance du gardien et conclut par Belanga Marbehan, avec ces trois nouveaux points, dépasse son adversaire du jour au classement.

Muno 5 – Habay-la-Vielle B 0

Muno dans la course au top 5 n’aura pas du forcé son talent ce samedi soir puisque Habay n’a pas fait le déplacement. Muno revient à un point du top 5.