Ste-Ode 3 – Florenville 4

La chance du champion pour Florenville ? Sauvé trois fois par ses bois et mené 3-1 au repos, le groupe de Morgan Matz arrache les trois points grâce à deux buts dans les arrêts de jeu. "Je n’ai rien à reprocher aux joueurs, dit Raphaël Bozet. C’est pire qu’un hold-up, je n’avais jamais connu cela." Tout débute bien pour Florenville puisque Brunson ouvre le score d’entrée de jeu. Hansen réplique directement avant que Francis, d’une belle frappe, ne mette Sainte-Ode devant (2-1). Juste avant la pause, Lanners croit planter le troisième, mais son but est annulé pour hors-jeu. "Alors que c’est une passe latérale et que deux joueurs de Florenville sont derrière", soupire Raphaël Bozet. Guillaume enfonce malgré tout le clou (3-1). À la reprise, Lanners touche le poteau. Brunson réduit l’écart avant que par deux fois, Lanners, qui fêtait son anniversaire samedi, ne voit ses ballons heurter les bois. Finalement, Blandin et Leclerc parviendront à arracher trois points déterminants. "Un miracle total dans les dix dernières minutes, commente Morgan Matz. Nous nous en sortons très bien. Nous avons aussi perdu trois joueurs sur blessure (Alexandre, Collette et Bartel)."

Les Bulles 1 – Grandvoir 5

Sans surprise, Grandvoir a renoué avec la victoire à Les Bulles. "J’ai fait tourner à partir de la mi-temps, en faisant monter quatre U17", indique Benjamin Decamps. Déjà plié à la pause (0-3), le match ne sera guère animé en seconde période: 1-5. Pour Grandvoir, Bodet s’est offert un triplé, tandis que les deux autres roses sont signées Gofflot et Toussaint. Du côté bullot, c’est Denis qui a sauvé l’honneur alors que le score était déjà de 0-4.

Paliseul 1 – Saint-Hubert 2

Un succès important dans l’optique de la cinquième place pour Saint-Hubert. Les Borquins passent devant grâce à Claude qui transforme un penalty obtenu par un Chardome surveillé comme le lait sur le feu par les Grenouilles. Paliseul reviendra avant la pause grâce à Quoilin qui s’offre son premier but de la saison (1-1). Au deuxième acte, Saint-Hubert pousse, mais Marchal loupe devant Lambert, de retour entre les perches. Au petit rectangle, Claude envoie ensuite au-dessus. On se dirige vers le nul quand, dans les derniers instants, Marchal part sur le flanc, dribble le portier et place au fond (1-2).

Wellin 0 – Rossignol 0

Pas de but dans ce duel entre deux équipes de bas de tableau et une mauvaise opération pour Rossignol qui manque l’occasion de revenir à trois longueurs de Paliseul, son adversaire de dimanche prochain. "Ce n’était pas du tout un grand match sur un terrain très compliqué, avoue Julien Guillaume. Nous n’avons pas su faire ce qu’il fallait. Nous avons touché la barre et le poteau. Nous aurions aussi mérité un penalty, mais Wellin a aussi touché les bois. C’était assez stérile. C’est vraiment la mauvaise opération pour nous."

Neuvillers 1 – Orgeo 2

À treize, avec Jean-François Rossignol dans les buts, Orgeo arrache la victoire à Neuvillers. "Et nous n’avons rien à revendiquer, soupire Christophe Jacquemin. C’est dommage car nous pouvions quasiment assurer la quatrième place. Mais c’était tout simplement mauvais de notre côté. Nous avons tiré trois fois au but, à chaque fois dans les gants de Rossignol." Orgeo passe devant quand Faustino, en renard des surfaces, reprend un centre en retrait. Neuvillers parvient à égaliser, sur corner, via Prévot. "Mais Orgeo aurait pu mettre le deuxième but avant", avoue Christophe Jacquemin. Orgeo finira par passer devant quand des trente mètres, Déom envoie une frappe magnifique (1-2).

Bercheux 1 – Ochamps 3

Ochamps s’isole à la troisième place. Les Canaris ont marqué au bon moment. Une fois en fin de premier acte par Doyen. Une fois au début du deuxième acte par R. Schroeder (0-2). Si Clausse a ramené l’espoir dans le final, Doyen s’est chargé de tuer le match (1-3).

Libin 4 – Corbion 1

Victoire pas si évidente pour Libin. Après des essais de Léonard et Cavelier sortis par Baquet, Libin ouvre le score quand Khelfi, lancé par Schingtienne, prend le dessus sur Gobert (1-0). Au deuxième acte, Vanderheyden déborde et centre pour Khelfi qui place à côté. Après un penalty de Chaidron capté par Nicolay et une frappe de Brasseur déviée, Corbion parvient à égaliser quand Nicolay repousse dans les pieds de Chaidron (1-1). Libin se réveille et sur penalty, Khelfi remet les Libinois aux commandes (2-1). Dans le final, Rodrigues s’offre un doublé tandis que Corbion termine à dix après l’exclusion de Baquet.