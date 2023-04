Celui en championnat sans hésitation. Nous restons sur six revers de rang et derrière, ça rapplique. Nous n’avons pas le choix face à Assenois. Une nouvelle défaite nous mettrait dans de sales draps et en panique alors que certains de nos concurrents ont des rencontres de retard. Notre maintien aurait dû être validé depuis longtemps, mais il faut bien reconnaître qu’on ne méritait pas beaucoup mieux sur les six derniers matchs.

Qu’est-ce qui cloche à Vaux ?

Un peu tout. Certains ne sont pas au niveau tout simplement. Ou du moins, tout le monde n’est pas au top en même temps. Je trouve aussi que l’équipe baisse trop vite les bras. Le manque de confiance est aussi présent, ce qui est logique avec ces résultats. Certains joueurs vont partir, on en a perdu en cours de route, ce n’est pas simple.

"Je serai encore là"

Et vous vous entraînez parfois à huit...

C’est vrai. Alors que dans notre situation, tout le monde devrait être là, tout le temps. Pour se donner toutes les chances. Mais bon, la saison dernière, on s’entraînait parfois à très peu et nous avons réalisé un excellent second tour avec le tour final à la clé. Mais 0/18, je pense que je n’avais jamais connu cela dans ma carrière alors que je vais sur mes 40 ans.

Une victoire face à Assenois et le maintien sera en poche ?

Non, je ne pense pas, il faudra y ajouter un succès pour être tranquille sans doute. Avec Gouvy, Freylange puis Messancy au menu, il ne faudra pas se louper.

Votre avenir se situe toujours à Vaux ?

Oui, je serai toujours là. J’ai décidé de poursuivre car je me plais. Le club est en train de construire une belle équipe, avec un noyau plus conséquent. Mais tout est aussi conditionné au maintien en P1 et plus vite ce sera fait, mieux ce sera pour attirer encore quelques joueurs encore hésitants. Moi, je ne doute pas de notre maintien. Mais il doit être assuré mathématiquement. Pourvu que cela soit dès la rencontre face à Gouvy. Le club a toujours bien travaillé pour les transferts, je ne me fais pas de souci. Mais les joueurs qui sont là cette année doivent rendre au club ce qu’il mérite: une place en P1.