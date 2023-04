Un Meulemans peut en cacher un autre: Thibault, le frère de Mathias, s'impose à Halanzy et à Arlon

Mais dans les sphères du haut niveau de la province, c’est un autre Meulemans qui avait jusqu’ici attirer les commentaires sur ses résultats, celui du grand frère Mathias.

Classé B-2/6, Thibault s’est offert cette double victoire dans des tableaux ouverts jusqu’aux B-15, deux échelons au-dessus du sien. "Ces deux victoires sont les meilleurs souvenirs de ma carrière, avoue sans détour le jeune homme. Probablement plus encore celle d’Arlon parce que c’était la première. C’est en fin de la saison estivale de l’année dernière que j’ai senti que j’avais passé un palier. Je me suis mis à battre des gars contre qui je perdais régulièrement quelques mois plus tôt. J’accrochais régulièrement des B-4/6 et des B-15. Je sentais que j’étais sur le bon chemin."

À Halanzy, en finale, Thibault a battu Santiago Lopez-Pourtois, un solide joueur de Bruxelles qui vient de gagner le tournoi de Bouillon, avec deux performances à B-15 en une semaine. "Je suis un contreur qui aime rester en fond de court, explique-t-il, mais quand je joue contre des gars qui font parler leur régularité comme ce gars-là, je suis aussi capable de prendre le jeu à mon compte, même si je n’ose pas encore aller finir les points à la volée."

Objectif: série A

Comme son frère, Thibault rêve de rentrer dans le top 60 belge et d’aller chercher le Graal avec un classement de série A. "Logiquement, je devrais au moins monter B-4/6 au classement intermédiaire de fin mai, se réjouit le Garisartois, Je sais qu’il me faudra encore du temps et du travail pour atteindre cet objectif de série A. Mais je vais tout faire pour y arriver et je sais que mon père est prêt à nous accompagner, Mathias et moi, dans tous les tournois nécessaires pour y arriver."

Bonne nouvelle pour Thibault, le règlement fédéral délivre un passeport à celui qui gagne deux tableaux de la catégorie messieurs 2. Il pourra dorénavant aller se frotter aux messieurs 1. "Ce sera une autre paire de manches, mais c’est le prix à payer pour continuer ma progression."

Avec neuf heures d’entraînement par semaine à son programme (dont une séance au Luxembourg au Spora avec Frédéric De Fays, les autres avec Henri Jacquemin et Louis Herman), le plus jeune des Meulemans est bien parti pour faire parler de lui cet été: "Avec Henri, je travaille surtout le technico-tactique, alors que Louis m’offre du rythme. Je n’ai qu’une heure d’entraînement physique par semaine, c’est probablement trop peu."

Garisart en nationale en 2024 ?

Prochaine étape, le tournoi de Garisart en messieurs 1 (BC**) et en messieurs 2. Place ensuite aux interclubs, où il jouera comme premier joueur en Régionale 1 avec la classe biberon du club de Weyler. "Nous avons deux équipes de jeunes dans la même division régionale 1, indique le coach Stéphane Allart. L’objectif est de dégager les quatre meilleurs pour les faire monter en nationale en 2024."