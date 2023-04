Poncelet revient à Libramont avec Habay : "Je terminerai ma carrière à Corbion"

Mes jambes vont très bien, mais j’ai quand même quitté le terrain avec une petite commotion samedi dernier. Je ne me suis pas entraîné mardi. Je verrai ce soir (NDLR, hier soir). Le médecin m’a dit de rester tranquille une semaine, mais c’est vrai que ce match me tient particulièrement à cœur. C’est la première fois que je reviens à Libramont en match officiel. Je ferais plus facilement l’impasse si nous affrontions une autre équipe…

Une victoire d’Habay risquerait d’enterrer votre ancien club. On entend souvent parler de la "solidarité" entre les clubs liégeois. Elle n’existe pas dans le Luxembourg ?

Cela fait partie des légendes du foot. Je ne sais pas si cela existe vraiment, c’est fort possible. Mais dans notre cas, nous ne ferons aucun cadeau à Libramont. Nous avons une place au tour final à valider.

Vous préférez voir Habay monter en D2 ou Libramont se maintenir en D3 ?

Question vache, ça ! Allez, je choisis le maintien de Libramont en D3. Parce que si nous ne montons pas cette année avec Habay, je suis convaincu que nous réaliserons une grosse saison en D3 l’an prochain.

Une grosse saison, cela veut dire jouer le titre ?

Difficile à dire. On verra les forces en présence une fois le mercato terminé, chez les descendants de D2 notamment. Mais Habay est un club qui progresse, qui évolue. Et donc qui, logiquement, doit se rapprocher un peu plus de la première place la saison prochaine. Cette année déjà, nous aurions sans doute pu suivre la roue de Rochefort un peu plus longtemps. Samedi dernier, en première période, nous faisions jeu égal, voire mieux, avec le champion. Mais pour décrocher un titre, il faut pouvoir gagner des matchs sans bien jouer, ou sans le mériter. Cela ne nous est jamais vraiment arrivé cette saison. Nous avons réalisé onze nuls et je ne suis pas loin de penser que, parmi ces onze matchs, nous méritions d’en gagner sept ou huit. Attention, je ne remets pas du tout en cause le titre de Rochefort. C’était l’équipe la plus forte. Mais je pense que nous aurions pu être un peu plus près.

Soulier d’or : Vialette et Copette ses favoris

Le Habay de cette année est plus costaud que le Givry que vous avez connu en D2 ?

Je pense, oui. Le noyau de Habay est bien mieux armé, avec une vingtaine de joueurs qui peuvent prétendre à une place dans le onze. À Givry, un cadre pouvait espérer être titulaire le week-end même s’il n’avait pu s’entraîner une seule fois de la semaine. Ici, c’est impensable. Le niveau, aux entraînements, est bien plus impressionnant qu’à Givry. Ce qui s’explique, aussi, par le fait qu’on s’entraîne sur synthétique. Par rapport au terrain B de Givry, il n’y a pas photo. Et même si j’ai adoré Éric Picart, Samuel Petit est assurément le meilleur entraîneur de la province. J’ai appris énormément depuis mon arrivée.

Dans quel domaine ?

L’impact physique a toujours été au cœur de mon jeu. Mais, dans une équipe qui a la volonté de bien faire circuler le ballon, je dois aussi apporter ma contribution dans la distribution. Et cela passe, surtout, par la prise d’informations. Le coach insiste énormément sur ce point, sur la nécessité de scanner l’environnement afin de savoir, avant de recevoir le ballon, ce que tu vas en faire. C’est un réflexe que l’on travaille beaucoup aux entraînements.

Puis il y a, aussi, l’utilisation de la vidéo…

Effectivement, tous nos matchs sont filmés, puis disséqués par Samuel et François Horvath. C’est très enrichissant. Au début, je ne m’y intéressais guère. Désormais, je me refais chaque match en entier. Pour celui qui a envie de s’améliorer, la vidéo est vraiment un excellent outil.

Quand vous voyez votre niveau aujourd’hui, à 30 ans, vous ne regrettez pas d’avoir quitté Libramont et la P1 si tard ?

Non, je ne regrette rien, j’ai passé de très bons moments à Libramont et je prends aujourd’hui mon pied à Habay. C’est très bien comme cela.

Vous terminerez votre carrière à Libramont, où vous avez fait toutes vos classes, ou à Bouillon, où vous habitez depuis toujours ?

À Corbion ! Je m’entends super bien avec Martin Penning, le président, et je lui ai promis je viendrais jouer une saison chez lui.

Quand ?

Bonne question… Je m’apprête à reprendre la boucherie dans laquelle je travaille. La boucherie Hennon. Je verrai, la saison prochaine, si je peux concilier mon activité professionnelle et le foot au niveau national. Si ce n’est pas possible, je raccrocherai peut-être plus tôt que prévu…

Le soulier d’or pourrait bien revenir à un Habaysien, au vu de la saison de votre équipe. Qui est votre favori ?

Si je devais voter pour un gars d’Habay, j’hésiterais entre Hugo Vialette, qui est vraiment très fort, et Nathan Copette, qui reste très prolifique.