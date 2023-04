Le championnat francophone de gym acrobatique ce samedi, à Messancy

La Gymnastique Acrobatique (ACRO) est une discipline collective dans laquelle les gymnastes doivent réaliser des éléments acrobatiques collectifs et individuels, le tout relié par une chorégraphie, parfaitement synchronisée sur une musique. La section compétition ACRO des Écureuils de Heinsch a participé aux trois rencontres multiprovinciales organisées cette année à Tubize, Bressoux et Rocherath (avec trois groupes en D5 niveau 1, deux en D1 et un en D4). Malgré des blessures qui ont conduit à trois forfaits sur la dernière rencontre, les formations de D1 et 4 ont toutes trois été sélectionnées pour le championnat francophone qui aura lieu au complexe sportif du Lac à Messancy, ce samedi 8 avril, l’organisation étant assurée par le club de Heinsch. Une septante d’équipes issues se rencontreront en paire ou en trio, dans huit divisions et catégories différentes. Les compétitions débutent à 10 h ; la remise des prix est prévue à 16 h.