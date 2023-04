Labranche: "Si on descend, c’est uniquement notre faute"

En tout cas, Nicolas Labranche vit une saison compliquée. Son équipe est actuellement la deuxième plus mauvaise avec 45 buts encaissés en 22 sorties. "Avec notre noyau de base, j’estime qu’on ne devait pas se retrouver dans cette situation à quatre matchs de la fin, ajoute l’un des cadres de l’équipe. Mais nous ne pouvons que nous en vouloir. Et si on doit rejouer le match contre Assenois (NDLR: l’affaire sera traitée mardi à Cognelée), cela rajoutera de la pression dans le groupe."

Longlier, Houffalize, Arlon et Ethe sont au menu des quatre dernières journées. "Nous avons souvent mieux joué face à des adversaires plus forts, avance Nicolas Labranche. Si le club va en P2, on assumera. Les cadres seront toujours là, les jeunes auront leur chance dans un contexte plus favorable et on jouera la tête directement. Descendre serait dommage, mais pas dramatique. Il n’y aura pas d’exode et le club pourra renforcer son ancrage régional."