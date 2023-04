Justine André, sans pitié pour ses copines: la sage-femme arlonaise gagne le tournoi d'Halanzy

Les filles d’Halanzy seront bientôt sur la brèche, d’abord en dames régionales 1, puis dans la foulée, avec, pour la première fois, une participation aux interclubs de division nationale dames plus de 25 ans.

Justine, vous attendiez-vous à un tel succès pour lancer votre saison ?

Pas du tout, même si dans un coin de ma tête, je gardais le souvenir d’un match de la saison dernière contre Marie Devillet, où je n’avais pas été loin de lui arracher un troisième set. J’étais quand même bien décidée à vendre chèrement ma peau.

Comment s’est déroulé ce match ?

Match épique. Je suis menée 4/1 au premier set, puis j’aligne dix jeux d’affilée pour mener 6/4 5/0. Je me fais remonter et perds le deuxième set au tie-break. Heureusement, j’ai repris mes esprits et j’ai déroulé au dernier set. Il faut savoir que Marie et moi, c’est une totale opposition de styles. À sa régularité sans faille, j’oppose ma fougue et mon jeu d’attaque. Contre elle, si les échanges se prolongent, je n’ai aucune chance. C’est la deuxième fois que je bats une B-4/6 après Inès Gigot la saison dernière. Peut-être que je vais atteindre mon but et avoir enfin ce classement négatif que je n’ai jamais eu.

En finale, vous avez retrouvé Lisa Costantini. C’est un match particulier pour vous ?

Oui, c’est un match bizarre. Lisa est ma meilleure amie, on s’entraîne ensemble et on se connaît par cœur. Nous sommes toutes les deux des compétitrices. Lisa, c’est la reine du slice. Par le passé, je ne m’en sortais pas contre elle. Maintenant, je commence à m’habituer. à son jeu atypique.

Vous avez la réputation d’être une gourmande de la vie. Comment parvenez-vous à placer autant de tennis dans votre planning ?

C’est une question d’organisation. Je suis sage-femme à la clinique d’Arlon, mais aussi ambulancière chez les pompiers d’Athus. Depuis que je suis toute petite, je suis passionnée par le tennis et la compétition. Je me régale à regarder le tennis de haut niveau. J’adore les troisièmes mi-temps, l’ambiance dans les tournois, les déplacements avec les copines en interclubs et j’aime m’amuser. Oui, je parviens à placer tout cela dans ma vie. J’ai 28 ans et le tennis, surtout celui à haut risque que je pratique, me permet de me défouler.