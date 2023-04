Pour rappel, huit équipes seront en lice dans ce tour final: les quatre qualifiés de D3A (Symphorinois et Manage ont déjà leur ticket, Onhaye est bien parti pour en arracher un également) et les quatre qualifiés de D3B (pour l’heure, Richelle, Raeren, Habay et Mormont). Le vainqueur de ce tour final montera en D2, ainsi que le finaliste s’il n’y a pas de descendant direct francophone en N1. Et il pourrait même y avoir un troisième montant si le barragiste de N1 est néerlandophone et qu’il est évincé au profit d’une équipe francophone dans le tour final N1/D2.

Précisons, encore, que la position au classement final n’a aucune importance: les quatre duels du premier tour du tour final seront tirés au sort.