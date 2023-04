Ce n’est vraiment pas gai à vivre. Nous avions tout pour nous retrouver en D1 la saison prochaine, puis tout le château de cartes s’est écroulé sur un match. Depuis cette défaite à Waremme, plus rien ne va. C’est vraiment la pire saison depuis que je joue au futsal. Au niveau des sentiments, on est passé d’un extrême à l’autre.

En voulez-vous au président (ex-président ?) Renaud Brassard d’avoir tiré la prise (ou plutôt la caisse), alors que, finalement, la saison n’était pas dramatique ?

Oui et non. Il s’est dépensé sans compter pour le club et les joueurs. Il faisait tout: sponsoring, équipements, il reprenait les maillots après chaque match, trouvait un moyen de transport pour tous, préparait les vestiaires avant notre arrivée. On était comme des pros. Et certaines personnes sur qui il comptait beaucoup n’ont pas répondu à ses attentes. Il s’est lassé et a été dégoûté. Malheureusement, il abandonne des gars motivés comme les sept qui restent. Nous sommes vraiment livrés à nous-mêmes. Malgré cela, je dois remercier Renaud pour le travail qu’il a réalisé au Boca. Il faut quand même reconnaître que c’est à 100% grâce à lui que le Boca est arrivé en D2 et a frôlé l’élite.

Le Boca n’avait-il pas un peu perdu son âme, avec toutes ces arrivées venues de l’étranger ?

Le but était d’atteindre la D1. Pour cet objectif, il faut des gars motivés et 100% futsal. On sait tous que, dans la province, ces joueurs-là se comptent sur les doigts d’une main. Donc il était impossible d’y arriver.

Jouer en D2 en salle n’intéresse pas les talents de la province ?

Le futsal du vendredi passe après le foot, une soirée au coin du bar, l’anniversaire du poisson rouge… Et j’en passe des milliers d’autres. C’est vraiment dommage.

Selon vous, comment le Boca doit-il poursuivre l’an prochain ?

Il faut revoir les objectifs à la baisse, essayer de rester en nationale le plus longtemps possible. Et il n’y a pas le choix, il faut faire avec les mentalités actuelles.

Et vous, toujours motivé pour la salle ? Envie de coacher ?

Oui, je suis toujours motivé, j’adore le futsal. Je pense que je coacherai sûrement un jour, mais pas maintenant. Je m’occupe déjà de l’équipe des minimes au Boca. Et on va tenter la saison prochaine de faire trois ou quatre équipes de jeunes pour pouvoir assurer une relève d’ici quelques années.