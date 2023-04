Romane Dumay veut partir aux USA sur une bonne note

En début de saison, pas grand monde n’aurait misé sur un sauvetage de Rulles à quatre matches de la fin. "Et nous, nous ne savions pas trop dans quoi nous débarquions, avoue Romane Dumay. Nous avons alterné le bon et le moins bon. Le départ avait été excellent, avec pas mal de victoires. Ensuite, nous avons eu plus de mal pendant quelques semaines. Heureusement, nous avons su nous reprendre en main en gagnant des matches que nous ne pensions pas spécialement remporter. Comme face à Boninne voici quinze jours ou contre Liège un peu plus tôt dans la saison."

"En confiance cette saison"

Si Rulles est tranquille, les Gaumaises ne veulent pas bâcler leur fin de saison. "Ce serait chouette de terminer sur une bonne note, commente Romane Dumay. Nous voulons finir du mieux possible en gagnant quelques matches."

Et du côté de Rulles, la révélation de la saison, c’est justement Romane Dumay. Très précieuse offensivement, la jeune fille a épaté à plusieurs reprises. "Je pense que j’ai livré un bon championnat même si j’ai manqué de régularité. J’ai livré une meilleure saison que l’an dernier où je ne me sentais pas spécialement en confiance. Cette année, c’était mieux."

C’est surtout à distance que Romane Dumay s’est montrée redoutable cette sasion. "Les shoots à trois points, cela fait partie de mes points forts, acquiesce l’intéressée. Je les prends dès que j’en ai l’occasion, je m’entraîne aussi à cet exercice en semaine. L’endroit d’où je préfère shooter ? Franchement, je n’en ai pas un en particulier. Je prends les shoots au feeling, sans trop réfléchir. Quand je le sens bien, je tente."

L’an prochain, Romane Dumay ne sera plus à Rulles. "Je vais partir une année aux États-Unis pour vivre une deuxième rhéto, dit-elle. Si j’ai encore l’occasion de jouer au basket là-bas, ce sera avec plaisir, mais ce n’est pas la priorité. Les filles vont me manquer. Je suis attachée à cette équipe et cela me fera bizarre de ne plus être là. Mais je reviendrai l’année prochaine et j’espère qu’elles voudront encore de moi ! Si je pars fin août, je pourrai peut-être disputer quelques matches de Coupe, mais ma date de départ n’est pas encore connue."