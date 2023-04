Pauline Brasseur a replongé à Bouillon qui peut rêver du maintien

Si Bouillon reste sur deux succès, les Bouillonnaises ont mis du temps à rentrer dans leur saison. Mais le réveil n’était-il pas trop tardif pour espérer se sauver ? "Peut-être, mais il fallait que tout se mette en place, justifie Pauline Brasseur. Tout le monde n’a pas toujours été présent depuis le début de la saison. Il fallait qu’un petit déclic s’opère. Ce qui a changé entre le Boullon de la première partie de saison et celui des deux derniers matches ? Je pense déjà que tout le monde a trouvé sa place sur le terrain. Nous gérons aussi mieux les moments plus compliqués. Avant, chaque fois que nous avions un creux dans un set, nous ne parvenions pas à relever la tête. Désormais, nous tenons bien le coup. En réception aussi. Et puis, les jeunes ont progressé. Elles sont plus en confiance. Mais c’est logique. Quand tu gagnes des matches, la confiance, tu l’as plus facilement. Quand tu perds chaque semaine, comment veux-tu avoir confiance ?"

"J’ai replongé, mais je ne sais pas pour combien de temps"

En début de saison, Pauline Brasseur n’était pas dans le noyau de Bouillon. Et elle n’avait absolument pas l’intention de reprendre le volley. Mais la kiné a replongé. "Je ne sais pas jusqu’à quand, sourit-elle. Mais c’est chouette de pouvoir jouer avec des filles motivées. Avec Audrey Kinet, nous nous sommes poussées mutuellement à venir donner un coup de main à l’équipe. Au départ, cela devait être un dépannage, mais finalement, nous sommes là chaque semaine. Le coach a vite saisi l’occasion (rires). Et puis, c’est quand même gai de jouer avec un peu de pression. Que ce soit la lutte pour titre ou celle pour la descente, j’ai toujours pris plus de plaisir à jouer quand il y avait un vrai objectif derrière. Parce que quand tu n’as plus rien à jouer, c’est vite lassant. Si ce n’est pas trop difficile de venir s’entraîner alors que j’avais arrêté depuis plusieurs mois ? Cela va encore. Maintenant, je ne sais faire qu’une séance par semaine. Mais reprendre sans venir s’entraîner, cela n’avait pas de sens. Car c’est en semaine que tu crées des liens."

En attendant, Pauline Brasseur a dû s’habituer à de nouvelles équipières. "Ah, c’est certain que le vestiaire a changé, plaisante-t-elle. Quand je suis partie, je n’étais pas du tout la plus âgée de l’équipe. Maintenant, je fais partie des anciennes. Après, je ne suis pas tombée dans un endroit inconnu. Quelques jeunes avaient déjà tapé la balle avec nous. J’ai retrouvé quelques têtes connues. Mais c’est sûr que le rôle a changé. Avant, je me faisais porter par Laura Herin ou Audrey Kinet. Aujourd’hui, c’est à moi de tirer les plus jeunes."