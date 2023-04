Ce partage permet ainsi à Bouillon de prendre une avance de 7 points au classement tout en disposant d’un match en moins. Autrement dit, une victoire côté bouillonnais dans deux semaines assurerait le titre à Christophe Szwed et les siens.

Malgré un remarquable 20/27 au second tour, la troupe de Jonathan Michaux aura manqué de régularité avec une défaite à Muno (1-0), et les deux partages contre Léglise et Villers.

"Je pense que depuis notre défaite à Bouillon, on savait que ça allait être compliqué pour nous concernant le titre. C’est pour cela que nous avons tout misé pour finir dans les meilleurs deuxièmes."

Malgré l’expérience de joueurs de l’équipe A qui viennent régulièrement aider l’équipe ces derniers temps comme Monaville, Vandermaelen et Herman face à Villers.

Le T1 clarifie néanmoins un point important.

"Les joueurs qui viennent avec nous sont des joueurs de retour de blessure ou qui ne bénéficient pas de temps de jeu en D3, commente Jonathan Michaux. Ils ne sont pas là pour assurer la victoire à chaque fois, c’est aussi le but de l’équipe B que de servir à cela."

Actuellement meilleurs deuxièmes toutes séries confondues, les Habaysiens n’auront tout de même pas le droit à l’erreur sur leurs trois derniers matchs, avec notamment un déplacement du côté de Nothomb, qui se classe 3e avec 8 points de retard mais également un match en moins.

"Ce déplacement sera compliqué puisque j’ai déjà quelques absences et des suspendus ce jour-là. Certes c’est un déplacement mais sur synthétique. On a bien vu que les terrains gras et boueux ne nous réussissaient pas. À moi de mettre en place l’équipe la plus compétitive avec les joueurs que j’ai à ma disposition, pour pouvoir assurer la deuxième place puisque la victoire sera impérative ce jour-là." Pour les deux dernières journées, Habay recevra Marbehan et ira sur le terrain de Gerouville, deux rencontres décisives pour la montée en P2.