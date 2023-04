Thibaut Bazja (Mormont B) Un intérim en n° 10 pour un but qui vaut trois points face au leader. Même le grand Thibaut Courtois ne peut en dire autant.

Défenseurs

Pierre-Antoine François (Marloie) Un penalty concédé, une carte jaune, une rouge, une lourde défaite et un tour final qui s’éloigne définitivement. Et malheureusement pour lui, ce n’était pas un poisson d’avril.

Michel Laforge (Givry) 54 ans et ses premières minutes en D3. À défaut de maintien, Givry aura au moins un record cette saison. Marco Onesti et ses 48 ans ne pèsent pas bien lourd à côté.

Keres Masangu (Virton) Premier but chez les pros. Le tir n’était pas puissant mais efficace. José Jeunechamps a beau se plaindre que son équipe manque de gaz, un petit but en mode diesel, ça fait l’affaire aussi.

Médians

Marvin Étienne (Rochefort) À part Marvin Gaye, on n’a pas connu d’autre Marvin capable de soulever ainsi la foule dès son entrée en scène. Un vrai champion.

Muse Murtezi (Sart) Un bijou de 40 m, un triplé: le maestro sartois a encore fait la Musique aux Récollets. Et c’est tout Sart qui s’aMuse. Au Léo, on rigole beaucoup moins.

Simon Poncelet (Habay-la-Neuve) Van den Eynde, Michel et Poncelet le même week-end. La semaine de sensibilisation aux commotions cérébrales, c’est pourtant en automne, pas au printemps. Complètement déboussolés, les gars ! À croire qu’ils ont pris un coup sur la tête.

Attaquants

Allan Manand (Assenois) Un triplé en moins de 20 minutes pour un succès renversant à Ethe. On n’a pas vu plus rapide que lui ces derniers jours, à part peut-être Sofian Kiyine, le joueur-aviateur d’OHL.

Souleymane Anne (Virton) Un retour et déjà un but dans son plus pur style, tout en vélocité. Comme quoi, on peut faire d’un Anne un cheval de course.

Junior Ako (Harre-Manhay) "Ne faites pas attention à moi, je ne fais qu’entrer et sortir." 58e – 72e: une autre idée du quart d’heure warholien…

Guillaume Léonard (Érezée) À quatre reprises, il a trouvé le chemin du but à Waha-Marche. Le célèbre carrefour Léonard. Sans les bouchons…