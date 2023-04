"Le départ que je regrette le plus ?   Celui de Talmas"

Pas du tout. Les joueurs passent, les clubs restent en vie. Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait autant de départs, mais les joueurs qui partent ont, pour beaucoup, des raisons que je peux comprendre. Un Dehon, par exemple avait toujours dit qu’il terminerait sa carrière à Ciney. Je fais confiance à Samuel Lefèbvre pour recruter en conséquence.

Parmi tous les joueurs qui s’en vont, lequel allez-vous le plus regretter ?

Bastien Talmas. Un fantastique clubman, à la mentalité exemplaire. Il n’est pas le plus doué de la bande, mais il ne coupe jamais les gaz, il ne lâche rien de la première à la dernière minute. Un véritable box-to-box. Avec un tantinet de qualités techniques en plus, il aurait joué plus haut qu’en D3.

Le championnat touche à sa fin et, après sa défaite à Sprimont, Marloie est quasiment en vacances. Satisfait, ou un peu déçu de ne plus être dans la course au Top 5 ?

Nous avons commencé ce championnat à 200 à l’heure et sommes passés tout près du gain de la première tranche, avant de retomber les pieds sur terre. Mais globalement, je suis satisfait, nous n’avons jamais eu la prétention de jouer la tête en D3. Nous visions les 40 points et nous en comptons 37. En sachant qu’il reste trois matchs à disputer et que nous ne désespérons pas de rejouer le match contre Durbuy.

Où en est cette affaire ?

Le dossier a été renvoyé devant la CBAS (Cour belge d’arbitrage pour le sport). Mais avec les institutions, en Belgique, il faut être patient… Au train où vont les choses, la décision risque de tomber quand le championnat sera terminé. C’est surréaliste.

Heureusement, le verdict n’aura aucune incidence sportive…

Non, mais cela nous fait perdre de l’argent et du temps pour rien. Je ne sais pas ce que cherche Durbuy, en multipliant les procédures, mais ce club n’aura vraiment rien apporté de bon au paysage footballistique luxembourgeois. La hargne avec laquelle les dirigeants de Durbuy se battent contre Libramont est incompréhensible (NDLR, le Comité sportif, puis le Comité d’appel de l’ACFF ont donné raison à Libramont, mais Durbuy a introduit une demande d’évocation). Ils ont aligné, contre les Mauves, des joueurs non qualifiés. C’est limpide, clair et net. Et quatre mois après le match, on n’en connaît toujours pas le verdict définitif. Cela m’échappe.

Durbuy que Marloie doit aller affronter le 23 avril. Ce match retour vous fait un peu peur ?

Non. Nous irons jouer à Marche et tout se passera bien, je n’en doute pas une seconde. À l’aller, cela ne s’était pas mal passé. Une personne présente dans le public, une seule, a tenu des propos déplacés. Les Durbuysiens étaient menés (3-2), réduits à dix et n’avaient pas un seul remplaçant sur le banc. Autant dire que le match était plié. Ils ont sauté sur l’occasion pour tenter de sauver ce qui pouvait encore l’être.

Marloie a annoncé, la semaine dernière, que Benjamin Simon allait intégrer le staff de l’équipe A la saison prochaine. Mais qui fera l’équipe, Benjamin Simon ou Frédéric Jacquemart ?

Nous devons encore définir les rôles de chacun.

On devine que Benjamin Simon, qui suit les cours pour obtenir le diplôme UEFA A, sera le T1 officiel et Frédéric Jacquemart le T1 officieux…

Ils travailleront en symbiose avec l’actuel T2 de Fred, Nicolas Marcelle. On fixera les rôles de chacun lors d’une prochaine réunion. Ce ne serait pas la première fois qu’il y aurait deux entraîneurs à la tête d’une équipe…

Concernant cette histoire de diplômes, j’ai lu le coup de gueule d’Éric Picart, cette semaine. Il a l’UEFA A et il râle parce que l’ACFF accorde aux clubs une dérogation pour la saison prochaine. Mais je répète ce que j’ai déjà dit: tout le monde n’a pas le temps de suivre les cours. Diriger sérieusement une équipe de D3 et suivre les cours pour obtenir le diplôme UEFA A, quand on termine sa journée de boulot à 18 h, ce n’est tout simplement pas possible. Lors de la dernière AG de l’ACFF, un dirigeant de club a fait savoir que son entraîneur avait détruit son ménage parce qu’il devait consacrer trop de temps au football. Cela devrait tout de même faire réfléchir… Tout le monde n’a pas fini journée à 16h et tout le monde ne peut pas prendre congé quand il le souhaite. On parle de football amateur.

Plusieurs jeunes ont montré le bout de leur nez en D3 cette saison. Une grosse satisfaction ?

Évidemment. Nos équipes A et B travaillent main dans la main pour faciliter le passage d’une équipe à l’autre. Les jeunes ne doivent pas simplement être des bouche-trous qu’on appelle quand l’équipe A connaît des problèmes d’effectif. Letêcheur, Dony, Kalombo… C’est très agréable de voir des jeunes du cru évoluer en D3. Puis notre équipe B tient parfaitement la route, elle aussi. Avec sa quatrième place en P2C, elle a de bonnes chances de participer au tour final.