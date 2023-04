Oui, nous avons encore les cartes en main. L’objectif reste la montée en P2, que ce soit via la première ou la deuxième place. Le week-end de Pâques sera déterminant.

Vous jouez en effet à Carlsbourg lundi. Ce match sera décisif selon vous ?

Si l’on regarde le classement, Carlsbourg a virtuellement 6 points de plus que nous puisqu’ils ont joué un match de moins. Si nous perdons lundi, nous serions à 9 points et je ne pense pas que ce sera récupérable. D’autant que nous devons encore jouer Bras, Bertrix et Ochamps, entre autres.

"La perte de Gillet sera énorme"

Vous aurez joué moins de 48 heures plus tôt à Bouillon. Vous avez l’effectif suffisant pour bien gérer deux rencontres aussi rapprochées ?

Oui, de ce point de vue-là, il n’y a aucun problème. Nous pouvons compter sur les U19 interprovinciaux qui s’entraînent chaque semaine avec nous.

Jala Jabbour et Tom Hahusseau ont signé à Sainte-Ode. Comprenez-vous ces deux départs ?

Ils voulaient jouer en P2 et ils seront certains d’y être, ce qui n’est pas encore notre cas. Donc, oui, je peux comprendre.

Jabbour a disparu de la circulation depuis quelques semaines ?

Oui, il ne vient plus. Il y a eu un peu de friction. C’est une grosse perte car il est toujours le meilleur buteur de la série (NDLR: il a depuis ce week-end été dépassé par Tene Talla de Namoussart) alors qu’il n’a plus joué depuis plus d’un mois. Mais nous continuons à marquer malgré tout.

Y a-t-il d’autres départs annoncés et des arrivées prévues ?

Corentin Gillet va rejoindre Libin, c’est un coup dur. Dans le sens des arrivées, aucune n’est prévue pour l’équipe B. Une grosse moitié des U19 seront trop âgés pour cette catégorie d’âge et seront intégrés définitivement au noyau.

À choisir: une montée en P2 ou le maintien de l’équipe A ?

Les deux, ce serait l’idéal. Mais dans l’intérêt du club, ce serait bien que l’équipe B monte en P2 pour accélérer la progression des U19.