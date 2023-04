Au vu du score oui. Mais il fallait quand même gagner, en déplacement, et on avait de la pression. On a sorti une solide prestation d’ensemble, malgré les absences. Et Mathis (Bizimana), quand même, sur l’ensemble de la saison, il montre, avec Hugo, qu’ils sont les deux fers de lance de l’équipe.

Vous avez douté quand ils sont revenus à 9 points dans le dernier quart-temps ?

Ils ont eu un bon sursaut. Il ne fallait pas qu’ils se rapprochent davantage, ça aurait été ennuyant. On savait qu’on aurait une baisse de régime en jouant sur un rythme très élevé. Mais on a su réagir quand il le fallait.

D’un point de vue personnel, vous avez établi un nouveau record offensif pour un Chestrolais cette saison, avec 31 points et une belle efficacité (5/5 à deux points, 7/13 à trois points)…

J’avais de bonnes sensations. Je ne me suis pas posé trop de questions. J’ai un peu laissé venir le jeu à moi. J’ai eu l’impression que j’avais des opportunités, je les ai saisies et ça a réussi. C’est tombé du bon côté. J’ai eu de la réussite. Il y a des jours comme ça. Mais cela fait trois, quatre semaines que je suis mieux dans mon basket. Et mentalement aussi. J’en ai aussi discuté avec Marc (Hawley, le coach).

C’est le meilleur moment pour être en forme ?

Oui, c’est clair. Mais la force de notre équipe, c’est qu’à tout moment, un joueur peut passer au travers et un autre est capable de prendre le relais. Je ne me mets pas de pression. Si j’ai encore de la réussite au prochain match tant mieux. Et si ce n’est pas le cas, je sais que ce sera un autre.

Vous avez appris pendant le match à Kontich que Waregem avait battu Limburg ?

Oui. On avait demandé à Maxence (Dekeyser, blessé), qui était sur le banc, de suivre le match en direct. On savait que Waregem menait d’une dizaine de points pendant tout le match. Cela nous a donné une dynamique et un enthousiasme supplémentaires.

Vos chances, ce samedi, à Ypres ?

À ce moment-ci de la saison, il n’y a rien de facile. C’est une équipe qu’on connaît, qu’on a battu chez nous. Ce sera là-bas, donc ça leur donne un avantage et ça leur met aussi plus de pression. Je dirais que c’est 50/50. On n’a rien à perdre. Nous, quoi qu’il arrive, notre saison est déjà réussie. En début de championnat, on voulait se maintenir.

"Les bousculer physiquement"

Que retenez-vous de vos deux matches contre eux lors du premier tour du championnat ?

Chez eux, c’était notre premier match en D2, on avait été trop timide. On s’était laissé un peu marcher dessus physiquement et on avait laissé trop d’espace. On avait eu des regrets. Au match retour chez nous, on savait qu’on avait les armes et on s’était imposé physiquement.

La clé, pour créer la surprise là-bas ?

Contrôler le rebond, les bousculer physiquement, et limiter leurs trois, quatre shooteurs extérieurs (Spaens, Mertens, Mestdagh, Devacht). C’est ce qu’on avait fait chez nous. Si on y parvient à nouveau, on aura toutes nos chances.

Et après, en cas de victoire, ce sera Donza. Il y aurait aussi un coup à jouer, non ?

On parle d’un des deux ténors, des deux séries confondues, avec Courtrai. On les a accrochés en championnat, mais ils nous avaient mis une claque en Coupe. Et là, en play-off, ils seront préparés. On fera figure de Petit Poucet, que ce soit Neufchâteau ou Ypres.