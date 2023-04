Martin, quel a été votre état d’esprit au fur et à mesure de la saison par rapport à un éventuel titre de champion ?

Quand nous avons repris les entraînements, vu le renfort de quelques transferts intéressants, nous avions la ferme volonté de faire mieux que la saison précédente (4e place). Au milieu de la saison, nous étions 4es et nous encaissions beaucoup. Nous n’avions plus d’autres espoirs que d’accrocher le tour final. Comme notre niveau n’était pas terrible, nous nous sommes reconcentrés sur notre jeu. Mathieu Feller est monté de P3 en P2 pour renforcer la défense et mon frère Gilles a stabilisé l’entrejeu. On a réussi quatre clean-sheet. Depuis que nous avons repris la tête, il est évident que l’idée de fêter le titre nous trotte dans la tête, mais quatre matches, c’est encore très long.

Samedi contre Habay-la-Vieille, il a fallu un penalty dans les arrêts de jeu pour que votre équipe parvienne à émerger. Y avait-il faute sur vous ? Pourquoi ne l’avez-vous pas tiré vous-même ?

Oui, c’est indiscutable. L’arbitre est à trois mètres de l’action et n’hésite pas. Le défenseur a reconnu la faute. Je n’aime pas tirer les penalties, même si cela aiderait mes statistiques. C’est d’autant plus vrai, que, David Perrin l’année dernière, et Valentin Klein, cette saison, sont des spécialistes dans ce domaine. Valentin en a déjà réussi 6 ou 7 cette saison. C’est lui le tireur désigné.

Comment expliquez-vous votre réussite de buteur ?

Le système de jeu qui veut que nos ailiers alimentent deux avants est prépondérant. Mes qualités physiques (1,90 m, pour 87 kg), ma capacité à garder le ballon et le fait que je joue indifféremment des deux pieds sont mes principaux atouts.

Comment voyez-vous votre avenir ?

Il nous reste quatre matches dans un calendrier qui peut paraître a priori à notre portée, mais nous avons deux derbyies en déplacement à Martelange et à Tontelange. On va tout faire pour garder notre petit point d’avance. Si on monte en P1, je reste à coup sûr à Nothomb. Si on doit poursuivre en P2, j’hésite, mais il est probable que j’y reste aussi. Il me reste la deuxième année de mon master en sciences-éco à Louvain-la Neuve. Je ne reviens pas chaque semaine pour l’entraînement du jeudi. Notre entraîneur Stéphane Carlier n’en prend pas ombrage. Cela me permet de mettre toutes les chances de mon côté pour finir mes études.