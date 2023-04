Marc Leemans sur l’exode à Tenneville: "Il y a dix ans, j’aurais pété les plombs"

Les frères Leboutte (Champlon), les frères Neu (Bastogne et Vecmont), Rollin (?), Ruelle (Vecmont), Y. Louvins (Bastogne), C. Louvins (?), N. Louvins (Neuvillers), Pirlot (?), Leruth (Roy), Lafalize (arrêt), Soroge (?), cela fait beaucoup pour ce groupe.

"La volonté maintenant est d’accueillir nos jeunes, dont beaucoup ont évolué en interprovinciaux, poursuit Marc Leemans. On doit donc essayer de trouver quelques joueurs d’expérience pour les encadrer. Mon projet de départ, c’était des jeunes avec les frangins Leboutte et Hubert, mais on va en être loin, très loin."

Le dirigeant ne se voile pas la face sur les résultats sportifs. "Nous avons parfois joué à onze ou douze au premier tour et pourtant nous étions 6es. Le 1 sur 9 à la reprise face à Melreux, Roy et Aye n’a pas aidé, mais on aurait y prendre six points et on n’en serait sans doute pas là. On m’a reproché d’avoir un noyau trop court, mais il était de 22 joueurs en début de saison. On ne va quand même pas proposer un groupe de 25 en P2. Sinon, comment le gérer quand tout le monde est là ?"

Tenneville ne compte pas du tout faire l’impasse sur une équipe première l’an prochain. "Le club vit bien. Nous sommes 9 au comité avec des bénévoles. Les finances sont saines." Des rumeurs annoncent la possibilité de reprendre en P3. "La question se pose et les avis divergent au sein du club qui tient une réunion ce mardi soir. Certains craignent de prendre des casquettes en P2. Mais si on trouve des cadres, il ne faut pas le craindre. On verra bien."

Et quid du joueur-entraîneur Jérémy Rode ? "Il m’a dit qu’il devait avant tout digérer ces dernières nouvelles, il ne s’y attendait pas du tout, ajoute Marc Leemans. J’espère bien qu’il va rester car cela ferait aussi un joueur en plus à trouver. Le fait qu’il reste n’avait jamais été remis en cause ; les joueurs semblaient même contents qu’il poursuive."