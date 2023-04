Lukas, depuis quelques semaines, on vous voit systématiquement avec l’équipe B. Qui a pris cette décision ?

C’est une décision conjointe du club et de moi-même.

À la base, j’espérais toujours pouvoir jouer dans les deux équipes mais vu que l’équipe A va disparaître la saison prochaine, il est important que la B puisse monter en P2.

Et on peut dire que ça se passe plutôt bien pour vous et pour l’équipe…

On vient de mettre vingt buts en deux rencontres et si on regarde les quatre derniers matches, j’en ai planté dix. On est actuellement (au nombre de points perdus) deuxièmes avec un point d’avance sur Lierneux que l’on affronte samedi. L’objectif est de rester devant cette équipe et si on peut prendre quatre points d’avance, alors, je pense qu’on fera un grand pas vers cette deuxième place.

On vous sent optimiste…

En effet, parce que je sens que l’état d’esprit est là. Je prends l’exemple du match contre Sibret, on se fait rejoindre au score mais tout le monde garde son calme, on repart de l’avant et on reprend vite les devants. Preuve que la confiance est bien présente.

Tous ces buts dont vous parlez, cela correspond aussi à un positionnement plus offensif qu’avec la A…

Oui, je joue là où j’aime jouer. Etre présent offensivement, pouvoir dribler un adversaire, centrer ou même marquer pour l’équipe, voilà ce qui me fait plaisir sur le terrain. Je peux mettre à profit tout ce que je viens d’apprendre en deux ans en évoluant en D2 et en D3. Et clairement, ça se ressent dans mon jeu.

Après deux années compliquées, vous irez à Vaux la saison prochaine, pourquoi ce choix ?

Si le club se maintient en P1, avec mon frère, on jouera à Vaux-Noville. On veut retrouver une stabilité sportive, jouer avec nos amis et c’est pour cette raison que nous avons pris cette décision. Maintenant, le maintien à ce niveau est une condition importante.

Ce qui veut dire que vous faites une croix sur le niveau supérieur ?

Non, pas du tout. L’idée est de rejouer à ce niveau. Mais voilà, c’est un choix que nous avons posé de jouer en P1 cette saison, on verra la suite.