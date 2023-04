Cyclisme (cadets): Émil Siegers poursuivi par la sorcière

Sitôt la ligne d’arrivée franchie, Émil est passé par l’hôpital, où, heureusement, les radios n’ont décelé aucune fracture. "C’est la seconde fois que je chute en cinq courses, peste-t-il. La première, c’était à Zepperen voici un mois. Une bonne partie du peloton est tombée dans le sprint. J’avais déjà été bien brûlé."

Le frère d’Emma (au repos dimanche) et d’Eliot (14e pour sa rentrée) devrait être contraint de faire l’impasse ce week-end, mais il aspire à prendre au plus tôt sa revanche et à en terminer avec la malédiction qui le poursuit. "Ma condition est excellente, assure-t-il. Mais il faut tourner cette page. À Gand-Wevelgem, je me suis retrouvé sans freins dans le final alors que je préparais le sprint pour la deuxième place. Heureusement, il me reste bon nombre d’objectifs dans la saison, à commencer par le championnat de Belgique et Herbeumont." En attendant, le jeune Rendeusien n’a qu’une idée en tête: ouvrir au plus tôt son compteur de victoires en 2023.