Chevigny: les affiliations en hausse grâce à De Lie et Cie

"C’est vrai. Nous n’avons jamais connu pareille effervescence sur le plan des affiliations, observe le Gérouvillois. Qui plus est, nous sommes toujours dans la mauvaise période. Immanquablement, c’est juste après le Tour que les jeunes viennent s’inscrire."

En ce printemps, le club libramontois enregistre déjà plus de vingt arrivées en minimes et aspirants, ce qui double pratiquement le contingent. "Ce succès, nous le devons à Arnaud De Lie, aussi à Tadej Pogacar ou Wout Van Aert, souligne le formateur du Chevigny. Leurs exploits apportent une réelle cure de jouvence et un attrait des plus jeunes pour le cyclisme. C’est chouette parce qu’un club comme le nôtre peut vraiment jouer la mission qui nous plaît tellement: former les petits. "

"Respect !"

Nul doute d’ailleurs que la politique menée par la direction libramontoise s’avère, elle aussi, déterminante dans cet élan. "Dans la mesure du possible, nous veillons à délocaliser les entraînements du mercredi, souligne Anthony Hubert. C’est le cas à Hotton pour les catégories supérieures avec Xavier Théodore. Un nouveau pôle est en bonne voie plus encore dans le Nord avec Maxime Burette, de Harre, papa de trois jeunes licenciés."

Le rêve absolu du staff, c’est, évidemment, de former le clone d’un Arnaud De Lie, mais Anthony Hubert garde les pieds sur terre. "Communiquer notre passion, c’est déjà bien, dit-il. Nous savons bien qu’en cours de route, nous allons perdre un très gros pourcentage de ces filles et de ces garçons. Pour les parents, ce n’est pas évident de sortir la voiture tôt le matin le dimanche, de se farcir parfois plus de 300 km pour voir le gamin effectuer deux tours d’un circuit de 5 km… Et le gamin, lui, peut en avoir vite assez de chuter, de rentrer frigorifié ou trempé jusqu’aux os…"

Saluant à la fois l’implication des uns et le courage des autres, Anthony Hubert se contente d’un seul mot pour exprimer ses sentiments: "Respect ! "