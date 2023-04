Cinq équipes de la province y pendront part: les messieurs de Saint-Hubert, les dames de Neufchâteau, ainsi que les U18 filles du Centre-Gaume et de Bastogne, et les U16 filles du Centre-Gaume.

L’équipe de Saint-Hubert sera composée, comme lors des qualifications, d’Antonin Morette, Loïc Pirotte, Ryan Motch et Marius Poncin. "Dans la poule, on est tombé avec Loyers (R1), Belgrade (D3) et Anderlecht (D3 ou P1), précise Antonin Morette. Les deux premiers passent. On y va sans pression, c’est du bonus. On a déjà créé une bonne surprise dans la phase préliminaire. Au mois d’août, on ne s’attendait pas à se qualifier. On ne s’est pas préparé spécifiquement. On n’a pas l’étiquette de favori, mais on peut ennuyer quelques équipes, on jouera le coup à fond."

De leur côté, les Chestrolaises seront privées de Manon Guiot et Laura Henket, blessées. L’équipe sera composée d’Églantine Bruyns, Périne Deneve, Charlotte Leblanc et Janelle Jacquemin. Elle ne devrait pas pouvoir jouer les premiers rôles.

Le centre-Gaume favori en U18

Par contre, en jeunes, les U18 filles du Centre Gaume ont une belle carte à jouer, avec Anna Fivet, Charlotte Donnez et Romane Dumay, de Rulles (1re régionale), ainsi que Pauline Mairlot (Fratin). Les Gaumaises sont parmi les favorites de la compétition. Ce qui n’est pas le cas des Bastognardes (en U18 également), ni du Centre-Gaume en 16 filles.