Mathilda Eischen inquiète pour la fin de saison de Libramont

Mathilda Eischen avoue aussi que si Ottignies était dans un bon jour, ce n’était pas du tout le cas de Libramont. "Nous avons manqué de tout. Notre entame de match n’était pas bonne, nous avons directement pris des shoots à distance, note l’ancienne joueuse du Junior. Nous avons manqué de rythme, de combativité. Nous sommes en fin de saison, nous devrions avoir des automatismes dans notre jeu, mais nous n’en avons pas. Donc, nous devons miser sur des actions individuelles. Comment j’explique ce manque d’automatismes ? Je ne sais pas. Plus nous avançons et moins cela va."

Si Libramont avait réalisé un bon début de saison, la suite est par contre plus compliquée. "C’est incontestable, avoue Mathilda Eischen. Pourtant, comme vous l’avez dit, c’était bon en début de saison. Peut-être aussi parce que nous avions trois séances par semaine et que le rythme était plus élevé. Ici, quand nous nous entraînons avec la P1, nous sommes parfois à vingt sur un terrain. C’est compliqué. Les autres équipes ont progressé, nous, ce n’est pas forcément le cas."

Pas encore certaine de rester

Si Libramont se rend à Arlon ce samedi, les Ardennaises doivent d’abord recevoir Natoye, cador de la série, ce mercredi. "Je n’ai jamais vu jouer cette équipe, mais au vu des résultats, c’est très fort, juge Mathilda Eischen. Nous tâcherons de faire du mieux en retrouvant du rythme et de la combativité collective, ce ne sera déjà pas mal."

Samedi par contre, la combativité ne suffira pas face à Arlon, il faudra s’imposer. "D’autant plus que nous devons encore jouer Liège, Courcelles et le retour contre Natoye avant la fin de saison, souffle Mathilda Eischen. C’est un match à ne pas louper, mais si nous jouons comme lors des dernières rencontres… D’autant plus que j’ai lu que les Arlonaises avaient sorti un gros match samedi contre Alleur B. L’Alliance est certainement plus en confiance que nous. Nous avions gagné le match aller ? Oui, en début de saison. Mais nous avions rejoué un amical face à Arlon et nous avions perdu de quelques points. Donc, les compteurs sont remis à zéro."

Voici quelques semaines, Mathilda Eischen faisait partie des joueuses qui avaient annoncé rester. "Mais nous verrons bien. Si je continue à me déplacer pour avoir aussi peu de temps de jeu, je ne suis pas certaine de poursuivre, confie-t-elle. Je jouais beaucoup en début de saison ? Oui, là, c’est moins le cas, mais je ne sais pas pourquoi. En tout cas, vivement que cette saison se termine."