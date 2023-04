Les Rullots en mode play-off

Et pourtant, tout avait plutôt mal commencé pour les Gaumais, menés 8-18 après 6 minutes. Ensuite, c’est le meneur Clément Mine qui sonne la charge. "En 3 minutes, il ramène l’équipe avec ses shoots et ses assists, raconte Emeric Heneffe. Puis Maxence Henriot a pris le relais. Il a shooté de partout, a piqué des ballons et a conclu en contre-attaque. Derrière, notre défense était imprenable. " De 8-18, le marquoir passe à 44-25 à la pause. "En deuxième mi-temps, on a continué de bien jouer, avec une belle circulation de la balle. "

Lamy se blesse

Deux jours plus tard, face à Saint-Hubert B, l’équipe du deuxième tour, les Rullots sont retombés les pieds sur terre.

Le premier quart-temps, équilibré, a surtout été marqué par la sortie sur blessure (au dos) de Simon Lamy, qui n’est pas remonté au jeu par la suite. "Le deuxième quart-temps a été catastrophique, note Emeric Heneffe. Saint-Hubert a bien joué, bien lu le jeu et bien couru en défense. Alors que de notre côté, il y avait une mauvaise circulation du ballon. Face à la zone, on s’est contenté de faire tourner la balle autour de la raquette. On était trop statique, on est entré dans leur jeu. On n’a pas assez attaqué l’anneau et provoqué de fautes. D’ailleurs, et je ne le comprends pas, il y avait une grosse différence au niveau des fautes (6 à 0 dans ce 2e quart-temps ; 26 à 13 au total, avec deux techniques pour rouspétances de notre côté), ce qui ne nous a pas aidés."

Rulles est mené 27-38 au repos et l’écart grimpe à dix-neuf unités dans le 3e acte. Avant la révolte des Rullots dans les dix dernières minutes. "On a joué plus haut, on a été plus agressif. On n’avait plus rien à perdre, on a mis des shoots et la machine s’est mise en route, poursuit le coach. On a revu un peu de notre super basket de vendredi. On revient à égalité (63-63). Mais dans les deux dernières minutes, on ne réussit que 2 lancers francs sur 7." Et Pierret assure la victoire des siens (67-69).

En 4e position

Saint-Hubert a, en tout cas, laissé une belle impression à Emeric Heneffe: "J’ai trouvé les Borquins bien plus forts qu’en début de saison, forts dans les 1 contre 1, excellents dans la lecture du jeu, avec un Pirotte intenable, au-dessus du lot pour la P1. Ils sont en confiance et ne se posent pas de question. Je ne savais pas quelle défense jouer. Je ne suis pas étonné qu’ils aient battu Athus et Musson."

Rulles perd sa 3e place, au profit de Saint-Hubert B, et entamera donc les play-off en 4e position. "Cela ne change rien pour nous, assure le coach. On jouera Musson en demi-finales, cela me convient. On les a battus deux fois sur trois. Alors qu’on n’a pas gagné contre Athus cette saison. "