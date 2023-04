Guillaume Déom regrette les départs de Dominique et Jacquemin

N ous avons rapidement su nous mettre à l’abri en mettant trois buts au premier acte, Nous avons retrouvé l’esprit de groupe que nous avions au premier tour. Un esprit que nous avions un peu perdu ces derniers temps, mais si on avait déjà vu une évolution face à Libin où la chance n’était pas vraiment avec nous."

Candidat au titre au moment de la trêve hivernale, Neuvillers a repris par une défaite à Florenville. Si les Noirs ont encore battu Saint-Hubert, ils ont ensuite perdu trois fois en quatre matches. "Nous étions sur un 6/18 en comptant la victoire par forfait à Les Bulles, calcule Guillaume Déom. Il était grand temps de se reprendre. Car derrière, cela revient à grande vitesse. Comment j’explique cette mauvaise série ? Déjà par les blessures. Nous avions déjà quelques absents au premier tour et ensuite, vous avez eu les blessures de Lemaire ou encore Murego. L’annonce des départs, de plusieurs joueurs et du staff, cela a aussi fait mal. Cela nous a mis un petit coup au moral et nous avons perdu de la motivation. Il a fallu le temps pour digérer même si je comprends que les départs ne soient pas annoncés à la fin mai."

"Ramener des jeunes"

Il faut dire que les départs de Jérémy Dominique et de Christophe Jacquemin, personne ne s’y attendait à Neuvillers. "Tout le groupe était derrière eux et tout le monde a tenté de les faire changer d’avis, confirme Guillaume Déom. Je sais que souvent, le cycle d’un coach, c’est trois, quatre ou cinq ans mais ici, tout se passait très bien, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. En plus d’être deux coaches, Jérémy et Christophe sont aussi des copains. J e pense que nous allons débuter un cycle la saison prochaine. Il faudra ramener des jeunes dans l’effectif, que ce soit des gars de la B ou même des U16, Il faut leur faire confiance comme d’autres nous ont fait confiance voici quatre ou cinq ans. Est-ce que Neuvillers n’a pas raté le coche en ne montant pas en P1 ? Difficile à dire. Nous aurions aussi pu aller en P1, vivre une saison de merde et avoir des départs. Mais c’est vrai que les gars qui nous quittent, c’est parce qu’ils ont envie de découvrir ce niveau."

Rappelons toutefois que Neuvillers participera au tour final et que les Ardennais peuvent toujours croire à la montée. Et que Laurent Dessé se rassure, il ne devra pas trouver un nouveau capitaine l’an prochain puisque Guillaume Déom sera toujours de la partie. "Partir ? Oh non, ce n’est pas dans les plans. Je suis trop vieux maintenant de toute manière, sourit l’intéressé. Qui je vois émerger ? Florenville, la seule équipe qui nous a posé des soucis."