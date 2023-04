Régis Lacourt, responsable du Triathlon O3 Ardenne-Gaume et formateur: "Au menu du week-end, on retrouvait cinq séances natation, un run & bike, trois séances de course à pied indoor, de la relaxation, de la souplesse et de la préparation physique générale. Les jeunes ont fourni un travail équivalent à trois semaines normales, aussi très axé sur la technique en course à pied et à vélo."

Le 10 avril à Bertrix

Le lundi de Pâques, le TOAG proposera aux jeunes triathlètes de la province un nouvel entraînement sous la forme d’une compétition. Un triathlon à Bertrix pour lequel une soixantaine de jeunes est attendue.