Une rencontre un peu folle avec la bagatelle de onze buts. Et si l’on connaît les qualités offensives de Bovigny, c’est du côté de Lierneux que l’on a exploité les faiblesses défensives adverses. Le coach local mettait le feu aux poudres et Clause montrait qu’il était un des meilleurs attaquants de la série (1-1). Rémy, Lansival et André rappelaient à Jordan Roland que les Lierneusiens étaient là pour se battre pour la 2e place. Clause tentait de relancer la rencontre mais une fois de plus, le même trio répliquait (7-2). Clause signait son troisième but du match et Grommerch, à peine monté jeu, fixait les chiffres à 8-3.

Montleban 1 – Vaux-sur-Sûre 4

Nouvel écueil franchi par les futurs champions. Mais comme prévu, les hommes de Stéphane Gillard ont souffert, avant de faire la différence dans le dernier quart d’heure. Moment choisi avant la pause par Dewalque, à deux reprises, et Oger pour faire la différence en l’espace trois petites minutes (0-3). Lockman relançait les siens (1-3), mais dans les derniers instants, Dewalque assurait la victoire (1-4).

Compogne 3 – Tavigny 0

Derby à sens unique. Compogne prend l’avantage par Collet (1-0) dès le début. Tavigny se défend avec bravoure et dans les buts Toussaint retarde l’échéance, notamment sur des essais de Serwy. Dans les dernières minutes, Corentin Musiaux fait la différence en scorant à deux reprises (3-0). Grâce à ce succès, la formation de Compogne reste dans la course à la 2e place.

Sibret 2 – Givry B 10

Avalange de buts pour Givry, qui mise désormais tout sur son équipe B, puisque la A sera dissoute à l’issue de la saison. C’est donc avec toutes leurs forces vives que les Givrytois se déplaçaient à Sibret. Et si Lukas ouvrait la marque après dix minutes de jeu, dans la minute qui suivait, Igor Sass égalisait (1-1). Huberty, Leduc, les frères Dufrasne et Hatert sur penalty mettaient les dauphins de Vaux-sur-Sûre sur du velours (1-6). La suite de la rencontre était à sens unique et l’on retrouvait Hatert et Lukas Dufrasne pour alimenter le marquoir, alors que Gusbin réduisait la marque avec son but hebdomadaire (2-10).

Cobreville – Salm (remis)

Haltier B – Witry (remis)

Sart B – Bourcy (remis)

Vaux-Noville B 4 – Sainte-Ode 2

Dans cette rencontre des mal classés, la victoire est revenue à la formation locale, qui a su faire la différence dans la dernière demi-heure. Ce sont les visiteurs qui avaient pris les devants grâce à des buts de Werner (0-2). Et Paquay avait relancé le suspense à l’heure de jeu (1-2). En l’espace d’une dizaine de minutes, la rencontre allait changer de physionomie. Les attaquants locaux allaient donner le tournis à la défense visiteuse avec des buts de Paquay, Weiler et Dinjens pour inverser la tendance (4-2).