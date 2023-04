Ne l’appelez plus Allan, mais Haaland Manand

"P1 ou P2, les deux me vont"

En effet, avant qu’Allan Manand n’entame son festival, les Cassidjes menaient confortablement 3 à 1. "Quand Ethe a planté le troisième à la reprise, je pensais que les carottes étaient cuites, avoue l’élégant joueur d’Assenois. Ethe n’avait perdu qu’une fois à la maison depuis le début de championnat, donc je ne pensais pas une seconde que nous allions renverser la vapeur."

Alors qu’une défaite aurait probablement enterré les espoirs de maintien d’Assenois, ce succès inespéré relance les Rouges dans la bataille. Ils restent bon derniers, certes, mais les quatre équipes qui les précèdent se tiennent dans un mouchoir de poche. Houffalize, dixième, est à quatre longueurs. "Combien de chances sur 10 avons-nous de nous sauver ? Nous ne calculons plus trop, répond Allan Manand. Nous nous sommes faits à l’idée que nous risquions de redescendre en P2 et nous terminons ce championnat sans pression. Nous n’avons plus rien à perdre. Dès lors que le nombre de descendants demeure inconnu, à quoi bon se projeter ?"

Revivre une saison similaire en P1 ou jouer le titre en P2 ? Voilà le dilemme qui trotte actuellement dans la tête des dirigeants et joueurs d’Assenois. "Moi, les deux me vont, assure Allan Manand, même si j’ai une légère préférence pour la P1. Ce qui nous a un peu tués cette année, c’est l’accumulation de blessures. Dimanche encore, nous avons dû faire appel au gardien de l’équipe B (Renaud Dion) et à Nathan Raguet."

Papa pour la première fois le mois prochain

L’ancien meneur de jeu de Habay et Saint-Hubert aurait également pu retourner à Longlier. Il a rencontré Damien Tucci. "Mais, avec mon boulot et ma future paternité (NDLR, il attend un petit garçon pour le mois prochain) , je n’étais pas sûr de pouvoir m’investir à 100% dans une équipe qui visera le titre en P1, dit-il. À Assenois, si je rate un entraînement, ce qui est rare, je ne suis pas trop pénalisé. Puis il est toujours bon de privilégier la stabilité. L’ambiance est bonne, les installations sont de qualité, donc pourquoi partir, finalement ?"