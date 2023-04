Micha évoluera en D2, mais dans quel club ?

Lequel s’apprête à boucler ses valises. Il a annoncé à son club qu’il ne repartirait pas pour une cinquième campagne sur le plateau du Gerny. Les raisons de son départ ? "Le club va perdre plusieurs cadres, comme Doug (Édouard Dehon) et Vincent (Gaziaux) , et je me suis dit que c’était le bon moment pour me lancer un nouveau challenge également, dit-il. J’ai deux ou trois contacts en D2, je prendrai ma décision dans les prochains jours."

Un départ qui ne fait évidemment pas les affaires du club famennois, qui perdra l’une de ses plus belles promesses. "Frédéric Jacquemart était un peu surpris d’apprendre que je ne restais pas, mais il avait surtout peur que je signe dans un autre club de la série ou dans un club de division inférieure. Quand je lui ai dit que j’allais rejoindre un club de D2, il a compris ma décision."

Formé à Marloie et à Ciney, Luka Micha a explosé la saison dernière. Sa pointe de vitesse et sa capacité à placer des accélérations de 60, 70 m dans les dernières minutes d’un match ont fait de lui un élément indispensable sur l’échiquier de Frédéric Jacquemart. Il était d’ailleurs le joueur le plus utilisé du noyau la saison dernière. Et il l’était encore cette saison, avant d’être suspendu ce week-end. "Mais ma première saison en D3 était meilleure que celle-ci, dit-il. J’aurais pu faire mieux dans certains matchs et j’ai, aussi, raté quatre matchs pour suspensions."

Reste à voir, désormais, qui mettra le grappin sur le jeune latéral droit marlovanais (20 ans), qui affirme ne pas avoir peur de faire des kilomètres. "J’ai le permis et je travaille généralement de 6h à 14 h, chez Remondis, donc je n’ai aucun problème pour m’entraîner en soirée", glisse-t-il. Stockay, Verlaine, Meux, Solières-Huy, Hamoir, Namur ou… Rochefort ? On – Rochefort, c’est 6 km…

Faites vos jeux !