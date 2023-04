Meix ou l’art de se faire peur

Meix voulait réussir un 6 sur 6 contre Sprimont et Durbuy pour se rassurer totalement dans la lutte pour le maintien. Caramba, c’est raté ! Les Mauves font du surplace depuis trois semaines et ne doivent qu’aux grosses difficultés vécues par Libramont d’entrevoir la fin de saison avec un peu de sérénité. "Contre Sprimont, on a cochonné notre première période, observe Laurent Dewalque. À Durbuy, on a bien commencé, on aurait dû faire 0-2, mais on a mal géré la suite. La sortie prématurée de Guy Blaise ? C’est clair qu’il apporte plus de stabilité derrière, mais il n’y a pas que ça. Ils en voulaient plus que nous. Ce n’est pas la première fois qu’une telle mésaventure nous arrive. Déjà à Givry. On est plus consistant contre les grosses équipes. C’est peut-être un problème de concentration, de vigilance. On ne concède pas des goals exceptionnels, mais des buts évitables. Le coach avait raison d’être fâché. Déjà à l’entraînement, on sentait moins d’intensité durant la semaine précédant le match. Et on joue comme on s’entraîne…"