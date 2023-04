Loïc Hatert quittera Longlier pour Arlon

Arlon vient de réaliser un beau coup sur le marché des transferts, en attirant dans ses filets Loïc Hatert. Ce dernier quittera donc, dans quelques semaines, des Longolards qu’il avait rejoints l’été dernier. "Je travaille à côté de Luxembourg-Ville, à Mamer, dit-il. En signant à Arlon, je ne devrai plus faire la course pour arriver à l’heure à l’entraînement." Le côté sentimental a joué aussi: il retrouvera, dans le chef-lieu, deux très bons amis à lui. "Kristijan Sicija et Gauthier Poncelet ont joué les agents de joueur pour moi, sourit le Champlonnais. Ils ont proposé mes services à Arlon. Je sais plus ou moins je mettrai les pieds. Je connais également très bien Arthur Hausman. Arlon est une des équipes, voire l’équipe qui développe le plus beau jeu de la série. Je ne connais pas encore très bien le coach, mais pour le reste, je pense que je trouverai vite mes marques."