Pas totalement, non. Contre Mormont, nous étions encore dans le match avant la carte rouge de Nicolas (Grandjean) à l’heure de jeu. À Raeren, nous sommes tombés sur un adversaire qui nous a mis une très grosse pression d’entrée de jeu, avec l’appui de la descente. On ne boxe pas dans la même catégorie.

Un point commun tout de même: un Libramont qui affiche de gros signes de résignation en fin de match…

C’est vrai que cela fait deux fois d’affilée qu’on lâche totalement. Quand tu es mené 3-0, que tu sais que tu n’as plus aucune chance de revenir, tu dois être capable de te battre pour limiter la casse. C’est une question d’honneur, de fierté. Ici, on prend le quatrième, le cinquième, et si Charles (Delmé) n’arrête pas un penalty, on en prend même un sixième.

Quatre points de retard sur Herstal, et même six dès lors que les Durbuysiens ont introduit une demande d’évocation pour faire annuler votre victoire sur tapis vert contre eux: le maintien s’éloigne dangereusement…

Nous savions qu’Herstal allait battre Givry, nous nous étions donc préparés à voir l’écart augmenter. Il faudra absolument battre Herstal, puis réaliser un exploit contre Rochefort et/ou Richelle derrière. Il y a encore un Meix – Herstal lors de la dernière journée qui nous laisse l’espoir de tirer les marrons du feu. Ce qui nous plombe, ce sont nos onze partages. Avec des nuls, on n’avance pas. Et ceux concédés face à Durbuy et Givry risquent, au final, de nous laisser énormément de regrets. Nous y avons laissé des points, mais aussi de la confiance…

Désormais, vous n’avez plus votre sort entre vos mains. Un avantage ou un inconvénient ?

Peut-être un avantage, finalement. L’an passé, au même moment, personne n’aurait misé sur nous en P1. Nous avons dépassé Meix et raflé le titre lors de la dernière journée. Nous sommes dans une situation similaire, celle d’une équipe qui n’a plus grand-chose à perdre.

Trop de joueurs n’ont-ils pas, déjà, la tête ailleurs ?

Nous avions réalisé une prestation encourageante à Aywaille, il y a quinze jours (2-2), donc je ne pense pas. Nous formons une belle bande de copains et je ne pense pas que les joueurs qui partent aient envie d’écrire une descente sur leur CV.

Et vous, vous resterez ?

Je suis toujours en réflexion.

Votre décision est liée à un éventuel maintien ?

Non. J’ai encore envie de faire une pige en D3, mais cela ne veut pas dire que je partirai en cas de descente. J’ai une touche en P1 namuroise (Nismes), deux autres en P1 luxembourgeoise. Je pèse le pour et le contre.

C’est quoi le "pour" et c’est quoi le "contre" ?

Je me plais bien à Libramont, mais j’attends davantage de garanties. Se maintenir, c’est bien, mais à la condition d’avoir une équipe qui tient la route en D3 la saison qui suit. Et si on descend, je veux jouer le titre, ou au minimum le Top 3, en P1. Or le club a déjà enregistré pas mal de départs. J’attends donc de voir comment il les compense.

Suivre votre frère Romain à Longlier ne fait pas partie des options ?

Non. Cela faisait huit saisons que nous jouions ensemble et je suis un peu déçu que nos chemins se séparent, mais c’est le foot.

Il n’a joué que huit matchs cette saison et n’a plus été repris depuis le 25 février. Comment, en tant que grand frère, vivez-vous cette situation ?

Je pense qu’il n’a pas reçu la chance et la confiance qu’il méritait. Il aurait pu nous apporter quelque chose. Mais je respecte les choix du coach. Dans le foot, on a tous des avis différents. Les goûts et les couleurs, comme on dit…