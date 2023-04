Il a rapidement trouvé sa place, Flagey

S’il évolue en tant que box-to-box depuis quelques semaines, quand il est venu déposer son CV auprès de Romain Olle-Nicolle, la position de numéro 8 n’était pas celle que celui qui réside à côté de Differdange avait indiquée.

"Moi, je me suis présenté comme arrière latéral gauche, sourit Ryan Flagey. Maintenant, je suis un joueur assez polyvalent. Et je me sens bien à la place où le coach m’utilise pour le moment."

S’il n’affiche pas la carrure d’un boby-builder, Ryan Flage n’hésite pas à mettre la godasse dans les duels. Assez disponible en possession de balle, même si parfois un brin trop brouillon dans les transmissions, le gamin de Messancy sait aussi enfiler son bleu de travail et effectuer les courses pour venir refermer le bloc.

"Mais face à Longlier, nous n’avions pas le choix, il fallait que tout le monde bosse. Venir chercher un point ici, c’est une énorme satisfaction pour nous, commente Ryan Flagey. Longlier venait d’enchaîner cinq victoires d’affilée, sans prendre le moindre but. Et sur son terrain, cette équipe massacrait tout le monde depuis plusieurs semaines. Un résultat logique ? Disons que cela aurait pu tomber d’un côté comme de l’autre. Je pense que nous aurions peut-être pu avoir un penalty en début de seconde période pour une faute de main. Mais nous nous en sortons bien dans les derniers instants parce que Longlier aurait dû recevoir un penalty pour une faute de notre gardien. Heureusement, l’arbitre se retourne à ce moment-là et ne voit pas le contact."

"Si Longlier ouvrait le score, c’était mort"

Messancy avait opté pour un jeu un peu plus prudent que d’habitude. Ce qui a porté ses fruits puisque les Messancées n’ont pas encaissé. Pour la première fois depuis le 11 février dernier. "Et c’est surtout ce que je vais retenir. Nous avons pris pas mal de buts depuis l’entame de la saison, mais nous corrigeons nos lacunes. Nous savions que Longlier était dangereux sur les phases arrêtées, mais nous avons bien géré les situations pareilles, note Ryan Flagey. Nous n’osions pas trop nous livrer ? C’était compliqué. Le premier qui marquait avait de grandes chances de prendre les trois points. Nous savions bien que si Longlier ouvrait le score, c’était quasiment mission impossible. D’ailleurs, dans les vingt dernières minutes, le coach nous a demandé de rester bien en place, sans prendre de risques. Ce point nous permet de croire au tour final. Et nous avons tous envie de le disputer. Moi, j’y crois."