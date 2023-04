Oui, on peut dire cela.

Pourquoi ce choix ?

Disons qu’il ne restait pas grand-chose comme possibilités sur le marché. Soit j’arrêtais un an, soit j’allais donner un coup de main au club qui m’a lancé comme entraîneur. Plusieurs choses ont joué dans la balance, comme l’histoire des diplômes UEFA-A où l’ACFF distribue les dérogations à la pelle. Je suis un peu blasé par tout ce qui se passe actuellement.

Faut-il comprendre que vous regrettez d’avoir sacrifié plusieurs mois pour suivre les cours afin d’obtenir le diplôme ?

J’ai fait des sacrifices, c’est indéniable. Voici cinq ans, j’avais déjà dit que cela allait se passer comme cela. Je me suis dit que si je voulais encore entraîner au plus haut niveau, je devais faire les efforts pour avoir le diplôme. Et là, on donne des dérogations à tout bout de champs pour des gens qui n’en veulent pas. À quoi cela sert-il de se battre ? Voici cinq ans, je me plaignais comme tout le monde. Mais bon, pour enseigner, il vous faut un diplôme. Pourquoi n’en faudrait-il pas pour s’entraîner ? J’ai fait les efforts, j’attendais que d’autres fassent pareil.

Avoir un diplôme est nécessaire pour devenir un bon entraîneur ?

Attention, je ne dis pas que le fait d’avoir un diplôme est gage d’être un bon entraîneur. Comme avoir un diplôme n’est pas gage d’être un bon enseignant. C’est la passion et l’envie que tu mets autour qui font cela. Mais suivre des cours, échanger, apprendre des autres, communiquer, cela ne peut pas faire de mal. Se remettre à niveau et apprendre des choses, cela ne fait de mal à personne.

"Dans n’importe quel autre club, j’aurais dit non"

Comment êtes-vous arrivé à Orgeo ?

Comme je l’ai dit, j’étais un peu blasé de tout ce que je voyais autour du football. Pierre Annet m’a contacté. Je l’ai eu comme joueur quand j’étais plus jeune. Il m’a tanné pour que je revienne. Sincèrement, j’ai longtemps hésité. Le projet est chouette avec les jeunes. Mais dans n’importe quel autre club, j’aurais dit non. J’ai accepté parce que c’était Orgeo, que là où tout a commencé pour moi. C’est le club qui m’a mis le pied au coaching voici plus de 25 ans. J’ai connu un gars comme Éric Bolle qui est vice-président aujourd’hui. J’ai entraîné à tous les niveaux, de la P3 à la D2 amateurs en passant par le Grand-Duché. Je me dis que cette expérience, il est temps pour moi de la rendre à des jeunes de la région, dans le club où tout a commencé. Un club qui a bien grandi, avec des installations qui font partie des plus belles de la province.

Vous n’avez pas peur d’avoir le temps long en P2 ?

Si, bien évidemment. Et cela n’a rien de péjoratif. Quand tu as coaché plus haut, ce n’est pas facile. Même en P1, je m’ennuyais un peu à certains moments. Après, je viens de vivre deux années difficiles. Quand j’étais au Grand-Duché, j’avais prolongé pour un an et puis, on m’a sali pour une affaire extra-sportive où il s’est avéré que je n’avais rien fait. À Givry, comme le club, j’ai été roulé dans la farine par un mec qui a fait croire monts et merveilles. Et l’année à Freylange est aussi difficile. Et ce n’est pas nécessairement du fait des gens en place, mais bien à cause de certains choix à des moments antérieurs. Le football commençait à me saouler. Si le challenge n’est pas intéressant, autant ne rien faire. Travailler quand tu n’as pas construit l’équipe, cela devient un peu chiant. Sans critiquer qui que ce soit, depuis que j’ai quitté Philippe Huberty, je n’ai plus vraiment trouvé mon compte.

Si un club de niveau supérieur vous avait appelé avant Orgeo, vous auriez signé là-bas ?

Orgeo le sait. Si j’avais eu des bonnes offres, j’aurais accepté. Mais il n’y avait plus rien, que ce soit en Nationale ou en P1. Là, le but, ce sera de retourner un an à Orgeo, avec des jeunes motivés qui ont envie de passer un palier. Après, ce n’est pas parce que je débarque au coaching qu’il va y avoir des garanties de quoi que ce soit. Mais pourquoi ne pas essayer une année et voir ce qui se passe par la suite. Je ne sais pas si c’est un bon ou un mauvais choix, mais c’est le choix du cœur. Et je ne sais pas si je vais retrouver du plaisir en P2. Après, Orgeo a vraiment de bons petits jeunes, une belle école de jeunes et c’est à deux minutes de la maison. Il faudra ajouter deux ou trois petites pièces pour que ce soit encore meilleur, mais la qualité est là.