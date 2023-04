Cette fois, Marette a bien cru rentrer à la maison avec des points

Et après la deuxième manche, les Stabulois ont vraiment cru que la chance allait enfin tourner. "Mais nous avons craqué. Comme d’habitude, soupire le passeur du Stabulois. Nous nous sommes fait éclater sur tous les points. Nous avons laissé passer notre chance alors qu’il y avait clairement moyen de prendre notre premier point. Est-ce que je me suis dit que nous allions percer la bulle ? Oui. A un moment, nous avons vraiment cru que c’était possible. En face, ce n’était pas un cador comme Namur la semaine précédente par exemple. Il nous a manqué quelques joueurs. François Lucas était absent et nous devions aussi composer sans Mathis Peugeot, qui est quand même notre titulaire au poste 4."

Le poste 4, Gabriel Marette l’occupe de temps en temps. Mais il est aussi, comme c’était le cas samedi, capable de prendre la distribution. "Je me sens bien aux deux positions, dit-il. Pas trop difficile de passer d’un poste à l’autre ? Cela demande un peu d’adaptation, surtout au niveau défensif. Mais maintenant, je commence à avoir l’habitude de jouer aux deux places."

Encore trois matches et le Stabulois pourra tirer le rideau sur une saison compliquée. "Hâte que cela se termine ? Disons que je serai quand même content quand cela sera fini, avoue Gabriel Marette. Perdre chaque semaine, ce n’est pas gai quand même. Cela n’a pas été facile du tout avec les départs. C’est triste de ne pas avoir pris de points. Je pense que nous aurions mérité d’en décrocher, mais nous avons manqué de constance pendant un match. Et puis, il faut bien se dire que nous jouons avec des garçons qui n’étaient même pas en Promotion l’an dernier. Mais nous pouvons leur dire merci. Sans eux, nous n’aurions même pas eu de saison. Ils sont présents à chaque fois, ils sont là aux entraînements. Il faut savoir le souligner. Enfin, on se dit que le principal, c’est que nous avons tous pu prendre une bonne dose d’expérience. Le match qui me laisse le plus de regrets depuis l’entame de la saison ? Welkenraedt chez nous. Ce match-là, sans une erreur d’arbitrage, nous prenions au moins un point."

Il devrait rejoindre Athus l’an prochain

Denis Grosjean l’a déjà annoncé, l’an prochain, plusieurs joueurs partiront. Et Gabriel Marette devrait en faire partie. "Je vais probablement partir à Athus, en N3. Je préfère jouer en réserve en N3 que d’être titulaire en Promotion, assure l’intéressé. J’ai eu l’occasion de m’entraîner avec les Athusiens. Je me suis rapidement senti intégré."

Notons que Gabriel Marette a aussi la particularité d’être arbitre. "Depuis trois ou quatre ans, confie-t-il. Cela me permet de me faire un peu d’argent de poche et j’ai eu la chance que mes parents me suivent. Mais je pense que j’arrêterai l’an prochain. Je vais peut-être rentrer dans la vie active, j’ai réussi mes tests à la police. Entre le boulot et le loisir, j’ai choisi. Est-ce qu’il m’arrive de critiquer des arbitres quand je joue ? Je ne vais pas dire que cela ne m’arrive jamais, mais je n’irai jamais dire à l’arbitre qu’il est nul. Je ferai une remarque, mais je n’insisterai pas. Je ne vais pas commencer à monter sur la chaise pour le défoncer (rires). Mais bon, tout le monde peut se tromper et un arbitre ne peut pas tout voir. Surtout en N3 où le jeu est très très rapide."