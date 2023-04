"Bastogne aurait été meilleur à 10"

Si les Sartois n’avaient pas encore éjecté le mot "maintien" de leur vocabulaire début février, ils sont désormais investis d’une évidente mission: offrir au club la première montée en nationale de son histoire. "Il nous reste quatre matchs et nous avons un joker et demi en main (NDLR, Sart doit prendre sept points pour être champion et même moins si ses rivaux perdent encore des plumes). On ne freinera pas. On ne visait même pas le Top 3 au départ, mais désormais, il faut aller chercher ce titre, pour l’histoire. Plusieurs garçons n’auront peut-être plus jamais l’occasion de goûter à la D3 dans leur vie."

Mais ce Sart-là peut-il tenir la route en D3 ? Inutile de dire que, le titre en poche, tous les oiseaux de mauvais augure lui promettrait l’aller-retour. "Bien sûr que ce serait très compliqué de se maintenir en D3, prévient déjà Muse Murtezi. Nous allons conserver 90% du noyau et tenter de le renforcer. Mais les montants luxembourgeois éprouvent toujours beaucoup de difficultés à l’échelon supérieur et nous n’aurions, nous non plus, aucune autre ambition que le maintien. J’espère d’ailleurs que Libramont et Meix se sauveront en D3. Pour le foot luxembourgeois, et pour éviter un scénario dramatique en P1, ce serait bien."

Ce qui a fait la différence dans ce championnat ? "Les rencontres face aux mal classés, estime le technicien du stade Fernand Brasseur. Nous avons perdu très peu de points contre les équipes de bas de tableau (NDLR, Sart a réalisé, jusqu’ici, un 28/33 face aux six derniers). Quand ai-je pris conscience que nous allions jouer le titre ? Lors de notre victoire contre Gouvy. Nous venions de nous incliner contre Vaux-Noville et nous avons prouvé, ce jour-là, que nous avions une grosse capacité de réaction. Nous n’avons d’ailleurs connu qu’un passage à vide dans ce championnat, notre 0/9 dans la foulée du gain de la première tranche."

12 buts, 13 assists

Si les Sartois étonnent cette saison, Muse Murtezi, lui, ne fait que confirmer son statut de maître à jouer de l’équipe nordiste. Faut-il rappeler qu’il est international kosovar, en salle ? "C’est ma cinquième saison à Sart et la meilleure en termes de statistiques", se réjouit un garçon qui, depuis son arrivée, s’implique de plus en plus dans le recrutement. Avec son copain Memeti, ils en font voir de toutes les couleurs aux défenseurs de P1. "J’en suis à 12 buts et 13 assists. Je n’avais jamais inscrit de triplé auparavant. On m’a toujours dit que les meilleures années d’un footballeur se situaient entre 27 et 34 ans. J’en ai 33 et, avec l’expérience, je progresse encore à mon âge."

Fair-play, Muse Murtezi glisse un petit message d’encouragements à sa victime du week-end. "Il ne faut pas enterrer Bastogne, assure celui qui avait inscrit le premier but de l’histoire du RFC Huy en D3 nationale en 2010, face à l’Union Saint-Gilloise. Avec des garçons comme Guillaume, Macoir et Dufays, qui sont de super joueurs, cette équipe ne manque pas de qualités."